Onde assistir ao vivo o jogo Atlético-MG x Flamengo hoje, quarta-feira, 22; veja horário

O Atlético-MG recebe o Flamengo nesta quarta-feira, 22, às 21h30, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte. A partida é válida pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

Em uma repetição do confronto realizado no último domingo no Brasileirão, os clubes agora se enfrentam pela competição mata-mata. Na última partida, o Galo venceu por 2 a 0 e diminuiu a pressão sobre o técnico do time.

Já do lado do Flamengo, a partida contra o mesmo rival será a oportunidade para que Dorival Junior ajuste o time e consiga um resultado diferente nesta quarta.

Provável escalação do Flamengo contra o Atlético-MG

Escalação do Flamengo: Diego Alves; Matheuzinho, Rodrigo Caio, Pablo e Filipe Luís; Willian Arão, João Gomes, Andreas Pereira e Everton Ribeiro; Arrascaeta e Gabigol

Provável escalação do Atlético-MG contra o Flamengo

Escalação do Atlético-MG: Everson; Mariano, Nathan Silva, Júnior Alonso e Guilherme Arana; Otávio, Allan, Nacho; Keno, Vargas e Hulk

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Atlético-MG x Flamengo hoje?

O jogo desta quarta-feira às 21h30 entre Atlético-MG x Flamengo terá transmissão ao vivo da TV Globo e Premiere.

Próximos jogos do Atlético-MG

25/06 - Atlético-MG x Fortaleza - Brasileirão 2022

28/06 - Emelec x Atlético-MG - Copa Libertadores

Próximos jogos do Flamengo

25/06 - Flamengo x América-MG - Brasileirão 2022

29/06 - Tolima x Flamengo - Copa Libertadores

