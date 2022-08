Onde assistir ao vivo o jogo Athletico-PR hoje, quinta-feira, 4; veja horário

O Athletico-PR enfrenta o Estudiantes (ARG) nesta quinta-feira-feira, 4, às 21h30, na Arena da Baixada, em Curitiba. A partida é válida pelas quartas de final da Libertadores.

Após vitória por 1 a 0 contra o São Paulo na última rodada do Brasileirão, o Athletico-PR vêm embalado para o confronto. O time de Felipão eliminou o Libertad (PAR) nas oitavas de final e busca vencer para sair em vantagem no segundo jogo.

O Furacão encerrou a fase de grupos na vice-liderança do Grupo B, com 10 pontos, ao lado do Libertad, com três vitórias, um empate e duas derrotas.

Provável escalação do Athletico-PR

Escalação do Athletico-PR: Bento; Khellven, Santos, Heleno, Abner; Fernandinho, Erick; Canobbio, Bueno, Cuello; Roque.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Athletico-PR x Estudiantes

O jogo desta quinta-feira às 21h30 entre Athletico-PR x Estudiantes terá transmissão da ESPN, Star+ e Facebook Watch.

