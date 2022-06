Onde assistir ao vivo o jogo América MG x Botafogo hoje, quinta-feira, 30; veja horário

O América MG recebe o Botafogo nesta quinta-feira, 30, às 19h, no estádio Independência, Minas Gerais. A partida é válida pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

Após derrota no clássico por 1 a 0 contra o Fluminense no Brasileirão, o Botafogo busca uma reabilitação contra o América MG para abrir vantagem no confronto de 180 minutos. Nos últimos seis jogos, a equipe carioca venceu apenas três.

Já o América MG, que atualmente está na zona de rebaixamento no Brasileirão, vem de uma derrota por 3 a 0 contra o Flamengo e busca vencer em casa para ter vantagem no jogo de volta.

As equipes já se enfrentaram nesta temporada e saíram empatados por 1 a 1, na Arena Independência. O jogo foi válido pelo Brasileirão.

Provável escalação de Botafogo contra o América MG

BOTAFOGO: Gatito, Kanu, Carli, Klaus, Saravia, Tchê Tchê, Del Piage, Hugo, Vinícius Lopes, Chay e Matheus Nascimento.

Provável escalação do América MG contra o Botafogo

AMÉRICA-MG: Cavichioli (Jailson), Patric, Éder, Avelar, Marlon, Lucas Kal, Juninho, Alê, Felipe Azevedo, Henrique Almeida e Everaldo.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo America MG x Botafogo

O jogo desta quinta-feira às 19h entre América MG x Botafogo terá transmissão ao vivo da SporTV e Premiere.

Próximos jogos do América MG

03/07 - América MG x Goiás- Brasileirão

11/07 - Internacional x América MG - Brasileirão

Próximos jogos do Botafogo

04/07 - Bragantino x Botafogo - Brasileirão

10/07 - Cuiabá x São Paulo - Brasileirão

