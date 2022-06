Onde assistir ao vivo o jogo Alemanha x Inglaterra hoje, terça-feira, 7; veja horário

As seleções da Alemanha e da Inglaterra se enfrentam nesta terça-feira, 7, às 15h45, na Arena de Munique. A partida é válida pela segunda rodada da fase de grupos da Liga das Nações.

Na primeira rodada da competição, nenhuma das equipes venceram. A Alemanha empatou com a Itália e a Inglaterra perdeu para a "zebra" Hungria.

A partida será decisiva para a classificação para as quartas. Quem perder pode ver o caminho para classificação se complicar. As duas seleções está na Copa do Mundo e o confronto pode servir como preparativo e aquecimento para o Mundial no Catar.

No histórico de jogos entre as seleções, o equilíbrio predomina. Foram 33 partidas, com seis empates, 13 vitórias da Alemanha e 14 da Inglaterra. Na última partida, os ingleses venceram os alemães por 2 a 0 nas oitavas de final da Euro de 2020.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo entre Alemanha x Inglaterra hoje?

O jogo desta terça-feira às 15h45 entre Alemanha x Inglaterra terá transmissão ao vivo exclusiva da Star+

