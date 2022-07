Onde assistir ao vivo e qual horário do UFC 277; Amanda Nunes luta pelo cinturão

O Ultimate Fighting Championship realiza neste sábado, 30, às 19h, o UFC 277 em Dallas, nos Estados Unidos, com duas disputas de título.

O evento terá como luta principal a revanche entre Amanda Nunes e Julianna Pena no peso-galo (61,2kg). A lutadora brasileira foi finalizada com um mata leão UFC 269 e perdeu cinturão para a americana.

O co-evento principal é a luta entre Brandon Moreno e Kai-Kara-France pelo título interino do pesos mosca (até 56,7kg)

Além de Amanda Nunes, mais dois brasileiros lutam neste sábado. Alexandre Pantoja luta contra o americano Alex Perez no peso-mosca. Rafael Alves encara o americano e veterano Drew Dober no peso-leve.

Veja horário e onde assistir o UFC 277

O UFC deste sábado começa às 19h com transmissão ao vivo no canal Combate. As duas primeiras lutas serão transmitidas no SporTV 3 e o YouTube do Combate.

Horário e onde assistir ao vivo Julianna Peña x Amanda Nunes

A luta deve começar por volta das 23h e terá transmissão ao vivo no canal Combate.

Veja as lutas do card preliminar do UFC 277

Peso-meio-médio: Alex Morono x Matt Semelsberger

Peso-leve: Drew Dober x Rafael Alves

Peso-pesado: Don'Tale Mayes x Hamdy Abdelwahab

Peso-leve: Drakkar Klose x Rafa Garcia

Peso-meio-médio: Michael Morales x Adam Fugitt

Peso-galo: Joselyne Edwards x Ji Yeon Kim

Peso-meio-pesado: Nicolae Negumereanu x Ihor Potieria

Peso-meio-médio: Orion Cosce x Mike Mathetha

Veja as lutas do card principal do UFC 277

Peso-galo: Julianna Peña x Amanda Nunes

Peso-mosca: Brandon Moreno x Kai Kara-France

Peso-pesado: Derrick Lewis x Sergei Pavlovich

Peso-mosca: Alexandre Pantoja x Alex Perez

Peso-meio-pesado: Magomed Ankalaev x Anthony Smith

