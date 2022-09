Onde assistir ao vivo do jogo Flamengo hoje, quarta-feira, 7; veja horário

O Flamengo recebe o Vélez Sarsfield nesta quarta-feira, 7, às 21h30, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. A partida é válida pela semifinal da Copa Libertadores da América.

O time carioca está próximo de mais uma final de Libertadores. O primeiro jogo na Argentina foi 4 a 0 para o Flamengo, com show do atacante Pedro.

Para avançar o Rubro Negro pode perder por até três gols de diferença. Caso o Vélez vença por quatro gols de diferença, a partida irá para os pênaltis. O time argentina avança direto apenas se vencer por cinco gols de diferença.

LEIA TAMBÉM: Jogos de futebol hoje, quarta-feira, 7; onde assistir ao vivo e horários

Escalação do Flamengo contra o Vélez Sarsfield

Escalação do Flamengo: Santos, Rodinei, Fabrício Bruno, Pablo e Filipe Luís; João Gomes, Vidal e Everton Ribeiro; Arrascaeta (Pulgar), Everton Cebolinha e Pedro.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo do Fla mengo

O jogo desta quarta-feira às 21h30 entre Flamengo x Vélez Sarsfield terá transmissão ao vivo na ESPN e Star+.

Próximos jogos do Flamengo

11/09 - Goiás x Flamengo - Brasileirão

14/09 - Flamengo x São Paulo - Copa do Brasil

VEJA TAMBÉM:

Quanto vale a figurinha rara do Neymar no álbum da Copa? Entenda por que é tão cara

Após polêmica com Neymar, Mbappé fala sobre relação com brasileiro

Conmebol oficializa aumento na premiação para campeão da Libertadores; veja valores