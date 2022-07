Onde assistir ao vivo Barcelona x Real Madrid hoje, sábado, 23; veja horário

Barcelona e Real Madrid jogam neste sábado, 23, às 23h59, no estádio de Nevada, nos Estados Unidos. A partida é válida como um amistoso de preparação para a temporada europeia.

A partida que acontece na madrugada de sábado para domingo vai fazer muitos fãs de futebol dormir muito tarde. A partida nos Estados Unidos pode representar a estreia do atacante Lewandowski com a camisa do Barcelona.

Do lado do Real Madrid, esse será o primeiro amistoso do clube nesta pré-temporada. Carlo Ancelotti deve promover as estreias de Rüdiger e Tchouaméni.

Escalação do Real Madrid contra o Barcelona

Escalação do Real Madrid: Courtois; Carvajal, Éder Militão, Rüdiger e Alaba; Tchouaméni, Casemiro e Kroos; Rodrygo, Benzema e Vini Jr.

Escalação do Barcelona contra o Real Madrid

Escalação do Barcelona: Ter Stegen; Dest, Araújo, Christensen e Jordi Alba; Gavi, Busquets e Pedri; Raphinha, Aubameyang e Ferrán Torres.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Barcelona x Real Madrid

O jogo deste sábado às 23h59 entre Barcelona x Real Madrid terá transmissão ao vivo no ESPN e Star+.

