Onde assistir a ‘Zona de Interesse’, favorito ao Oscar de 2024; veja trailer

Zona de Interesse, filme vencedor como Melhor Filme Britânico no BAFT 2024 e favorito ao Oscar deste ano, está nos cinemas de todo o Brasil. A produção retrata a frieza e o descaso de uma família que vive ao lado do campo de concentração de Auschwitz durante o Holocausto.

Dirigido por Jonathan Littell, o filme transporta os espectadores para os sombrios recantos da Segunda Guerra Mundial, explorando os horrores do Holocausto. Baseado no livro homônimo de Martin Amis, o filme busca retratar a complexidade moral e as relações humanas em meio ao genocídio.

A trama se desenrola em Auschwitz, um dos campos de concentração durante o regime nazista. O enredo se desenvolve principalmente através dos olhos de três protagonistas: Angelus "Golo" Thomsen, um oficial da SS; Paul Doll, o comandante do campo de concentração; e Szmul Zacharias, um prisioneiro judeu. Golo Thomsen é um oficial ambicioso que se envolve em um relacionamento proibido com a esposa do comandante Doll, Hannah, interpretada por Romola Garai.

Onde assistir a "Zona de Interesse"?

A produção está em cartaz nos cinemas brasileiros em diversos locais, Cinemark, Cinépolis, Kinoples, entre outros.

