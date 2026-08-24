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Onde assistir à Festa do Peão de Barretos? Shows são transmitidos ao vivo

Festa no interior de São Paulo reúne nomes do sertanejo, pagode e música eletrônica

Festa do Peão de Barretos: Evento ocorre de 20 a 30 de agosto (Redes sociais/Reprodução)

Festa do Peão de Barretos: Evento ocorre de 20 a 30 de agosto (Redes sociais/Reprodução)

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 24 de agosto de 2026 às 16h44.

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Os shows da Festa do Peão de Barretos 2026, que começou nesta quinta-feira, 20, contam com transmissão ao vivo pela televisão e pelo streaming. Parte das apresentações podem ser acompanhadas pelo Multishow e pelo Globoplay, inclusive por pessoas que não são assinantes da plataforma.

O evento ocorre entre os dias 20 e 30 de agosto, em Barretos, no interior de São Paulo. A programação reúne artistas do sertanejo, pagode e música eletrônica, além das competições de rodeio realizadas no Parque do Peão.

Entre os nomes anunciados estão Ana Castela, Zezé Di Camargo & Luciano, Leonardo, Simaria, Gusttavo Lima e Chitãozinho & Xororó. A programação de 2026 também inclui apresentações de Belo, Pixote e Alexandre Pires, enquanto DJs integram a agenda do Palco Camping.

Parte dos shows será exibida no Multishow e no Globoplay. No serviço de streaming, haverá uma área com acesso aberto para quem não possui assinatura. A TV Globo também levará destaques da programação à televisão aberta nos domingos posteriores aos shows, após o "Fantástico".

Quanto custam os ingressos para Barretos 2026

Os ingressos para a Festa do Peão dão acesso ao Parque do Peão, às competições de rodeio e aos shows previstos para cada modalidade de entrada. Os valores informados variam de R$ 75 a R$ 558.

Há ainda uma modalidade que inclui acesso à Queima do Alho, tradição culinária associada aos tropeiros e que faz parte da programação do evento.

A comercialização das entradas ocorre pelo site oficial da Ticketmaster. Os preços variam conforme o tipo de ingresso e o acesso escolhido pelo visitante.

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