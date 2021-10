Objeto misterioso no espaço emite sinais 'estranhos' e intriga cientistas

Um objeto misterioso que emite sinais de rádio no centro da galáxia está intrigando cientistas. Identificado pela primeira vez em 2020, o fenômeno é monitorado por pesquisadores da Universidade de Sydney, na Austrália e da Universidade de Wisconsin-Milwaukee, nos Estados Unidos.

Segundo o estudo, os sinais piscam e apagam, ficando 100 vezes mais claro e mais escuro com o tempo. As descobertas foram publicadas na terça-feira, 12, na revista cientifica The Astrophysical Journal.

Os cientistas explicaram que os padrões das ondas de rádio não se encaixam em nenhuma classificação atual de fontes de rádio do espaço. “Nunca vimos nada parecido”, disse Ziteng Wang, um estudante de doutorado e principal autor do estudo, em nota.

Para conseguir mais informações os astrônomos moveram equipes em todo mundo, com cientistas da Alemanha, Estados Unidos, Canadá, África do Sul, Espanha e França. O objeto recebeu o nome de ASKAP J173608.2-321635, devido as suas coordenadas.

Sem conseguir bater o martelo sobre qual objeto está emitindo essas ondas raras, os pesquisadores apontam que elas só poderiam ser emitidas por uma nova classe de objeto estelar. "Este objeto era o único que começou invisível, tornou-se brilhante, desbotou e então reapareceu. Esse comportamento foi extraordinário ”, disse Tara Murphy, da Universidade de Sydney.

A esperança dos pesquisadores é que um dos maiores radiotelescópio do mundo, o transcontinental Square Kilometer Array, localizado no Observatório de Radioastronomia da África do Sul, faça mapas sensíveis do céu todos os dias para descobrir o que o misterioso objeto piscando realmente é. “Esperamos que o poder deste telescópio nos ajude a resolver mistérios como esta última descoberta, mas também abrirá novas áreas do cosmos para a exploração do espectro de rádio”, acrescentou Wang.