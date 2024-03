O que fazer na Páscoa em SP? Veja 5 atividades para crianças no feriado

A celebração da Páscoa tem um significado especial no Brasil. Não só é aguardada com ansiedade pelas crianças em busca de chocolates, mas também é um momento que promove o encontro e a união entre familiares.

Algumas pessoas preferem aproveitar a ocasião para viajar, enquanto outras preferem a simplicidade do lar. Mesmo permanecendo em casa, é possível desfrutar plenamente da Páscoa. Basta ter disposição para atividades prazerosas, experimentar receitas deliciosas e reservar momentos para cuidar do seu bem-estar.

Veja a seguir dicas do que fazer na Páscoa

1 - Decore a casa

Não sair de casa não significa abrir mão de entrar no espírito da Páscoa. Aproveite para decorar alguns cômodos com ovos de brinquedo ou coelhos de pelúcia, especialmente se houver crianças em casa.

2 - Caça aos ovos

Esconda ovos de Páscoa pela casa, cole algumas pegadas de coelho pelos cômodos e convide as crianças para desvendar o mistério: onde estão os doces? Essa brincadeira clássica certamente renderá momentos memoráveis em família.

3 - Degustação de chocolate

Diariamente, muitas pessoas criam desculpas para evitar doces, principalmente chocolate. Mas, a semana da Páscoa pode ser uma exceção. O momento pode ser bem mais descontraído com uma desgustação de chocolate entre amigos e familiares. Nessa brincadeira deliciosa, todos podem se tornar especialistas e avaliar diferentes tipos de chocolate.

4 - Preparar um almoço especial

Mesmo que você esteja morando sozinho, por que não aproveitar a oportunidade para preparar uma refeição especial nesta Páscoa? Que tal experimentar fazer aquela torta que sempre quis aprender? Ou reproduzir o prato do seu restaurante favorito? Esta é a hora perfeita para testar suas habilidades na cozinha e surpreender-se com os resultados. Aproveite o tempo para desfrutar de uma experiência culinária única e deliciosa.

5 - Maratona de séries

Lembra daquela série com várias temporadas que você sempre adiou assistir? Que tal aproveitar o feriado de Páscoa para finalmente maratonar todos os episódios? Não se esqueça de preparar alguns petiscos deliciosos para acompanhar enquanto relaxa no sofá. Aproveite o tempo livre para se envolver na história e desfrutar de momentos de entretenimento.

Outra alternativa seria revisitar seu filme favorito, dar uma chance para assistir pela primeira vez algum clássico do cinema ou até mesmo finalizar aquela saga com vários títulos que você abandonou no meio do caminho. Aproveite o feriado de Páscoa para se envolver em histórias cativantes, seja revivendo momentos queridos ou explorando novos universos cinematográficos.

O que é celebrado na Páscoa?

O domingo de Páscoa é uma comemoração da ressurreição de Jesus Cristo após a sua morte, que ocorreu na Sexta-feira da Paixão. De acordo com relatos bíblicos, foi nesse dia que Maria Madalena descobriu o túmulo de Jesus vazio, simbolizando a sua ressurreição.

A partir desse evento, o Calendário Romano foi dividido em duas eras distintas: Antes de Cristo (a.C.) e Depois de Cristo (d.C.), uma divisão temporal que ainda é adotada nos dias de hoje. Essa demarcação na contagem do tempo destaca a relevância da vida e do legado de Jesus Cristo na história e na cultura ocidental.

O que significa a Sexta-Feira Santa?

Na narrativa bíblica, a Sexta-Feira Santa é identificada como o dia em que Jesus Cristo foi crucificado e faleceu. O motivo para essa punição estava relacionada à sua oposição à política estabelecida e ao modo de vida de seu povo em Jerusalém.

Jesus expressava desacordo com muitos aspectos da sociedade da época, incluindo a forma como alguns detinham grandes riquezas enquanto a população sofria sob o jugo da tirania romana. Sua mensagem e ensinamentos frequentemente confrontavam as estruturas de poder estabelecidas e buscavam uma transformação espiritual e moral, pregando amor, compaixão e justiça para todos, independentemente de sua posição social. Essa postura confrontadora e desafiadora dos padrões estabelecidos acabou levando à sua condenação e crucificação.

Quais as datas da Sexta-Feira Santa e da Páscoa em 2024?

Para quem planeja organizar uma viagem, reunir a família ou adquirir presentes, é essencial estar informado sobre as datas e se haverá feriados.

Segundo o calendário de 2024, a Semana Santa terá início em 24 de março, encerrando-se uma semana depois, em 31 de março. Dessa forma, a Sexta-feira Santa, também conhecida como sexta-feira da paixão, será observada em 29 de março.

O domingo de Páscoa, em 2024, ocorrerá em 31 de março, marcando o final da Semana Santa.

A Sexta-Feira Santa e a Páscoa são feriados nacionais?

Na legislação brasileira, a Sexta-Feira Santa é estabelecida como um feriado nacional. No entanto a celebração não tem uma data fixa no calendário, sendo determinada por eventos astronômicos.

Por outro lado, a Páscoa não é considerada um feriado nacional no Brasil. Mas, muitas categorias e setores estabeleceram acordos para folga no domingo de Páscoa. Segundo informações da Central Única dos Trabalhadores (CUT), é possível estabelecer acordos coletivos para que todos possam ter folga nesse dia e, se necessário, compensar essas horas de trabalho posteriormente.

A Sexta-Feira Santa será feriado prolongado em 2024?

Normalmente, a Quinta-Feira da Paixão (data que antecede a Sexta-Feira Santa) é considerada um dia de trabalho regular. Como o feriado é apenas na sexta-feira, não haverá um período de folga contínuo.

Como a data da Páscoa é estabelecida?

A data da Páscoa é tradicionalmente calculada levando em conta aspectos astronômicos. O critério decisivo para essa definição é a primeira lua cheia após o equinócio de outono no hemisfério sul.

Dessa forma, se a primeira lua cheia após o equinócio ocorre depois do domingo, a Páscoa sempre é celebrada no domingo seguinte. No ano de 2024, a primeira lua cheia após o equinócio está prevista para segunda-feira, dia 25 de março.