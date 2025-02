O que entra em cartaz no cinema em fevereiro? Veja lista completa de filmes

A um mês do Oscar de 2025, a ser celebrado no dia 2 de março, o mês de fevereiro reserva grandes estreias no cinema. E a preço baixo: de 6 a 12 de fevereiro acontece a edição de 2025 da Semana de Cinema, com ingressos a R$ 10.

No Brasil, chegam títulos que concorrem ao Oscar e são considerados favoritos, como "O Brutalista", com 10 indicações, "Emilia Pérez", com 13, "Flow", com duas e "Um Completo Desconhecido", que concorre a oito estatuetas.

Blockbusters também fazem parte do calendário, caso de "Capitão América: Admirável Mundo Novo", primeiro filme da Marvel em 2025, estrelado por Anthony Mackie e Harrison Ford.

Entre as produções nacionais, chegam ao cinema "Os Sapos", com Thalita Carauta, "A Voz que Resta", com Gustavo Machado e Roberta Ribas, e "Fé Para o Impossível", estrelado por Vanessa Giácomo, Dan Stulbach e Júlia Gomes.

O que entra em cartaz no cinema em fevereiro?

As estreias no cinema do Brasil ocorrem sempre às quintas-feiras.

Emilia Pérez - 06/2

Acompanhante Perfeita - 06/2

Blindado - 06/2

Reality de Horror - Influencers em Pânico - 06/2

Os Sapos - 06/2

A Voz que Resta - 06/2

Madeleine à Paris - 06/2

Super Wings em Velocidade Máxima - 06/2

Dragon Ball Daima - 06/2

Alegria do Amor - 06/2

Capitão América: Admirável Mundo Novo - 13/2

Bridget Jones: Louca pelo Garoto - 13/2

Homens de Barro - 13/2

Desafie a Escuridão - 13/2

O Bom Professor - 13/2

Os Malditos - 13/2

Ernest Cole: Achados e Perdidos - 13/2

O Brutalista - 20/2

Fé para o Impossível - 20/2

Flow - 20/2

O Macaco - 20/2

O Intruso - 20/2

Amor Bandido - 20/2

Milton Bituca Nascimento - 20/2

Entre Penas e Bicadas - 20/2

Um Completo Desconhecido - 27/2

O Homem-Cão - 27/2

Último Alvo - 27/2

Attack on Titan: O Último Ataque - 27/2