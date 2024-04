O que é Transtorno do Espectro Autista? Entenda a origem do Dia Mundial do Autismo

Nesta terça-feira, 2, é celebrado o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, data importante promover a inclusão e celebrar a diversidade das pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

O Dia Mundial do Autismo foi criado pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 18 de dezembro de 2007. A resolução foi proposta pelo Catar e adotada por todos os estados membros da ONU, estabelecendo o dia 2 de abril como o Dia Mundial da Conscientização do Autismo.

O objetivo é aumentar o entendimento e o conhecimento sobre o autismo, além de incentivar a inclusão e o apoio às pessoas com TEA em todo o mundo.

O que é Transtorno do Espectro Autista (TEA)?

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é uma condição neurológica caracterizada por padrões de comportamento repetitivos, dificuldades na comunicação e interação social, bem como por interesses restritos e atividades repetitivas. Essas características podem se manifestar de maneira muito diferente em cada pessoa afetada pelo TEA, variando desde casos leves até graves.

Algumas das principais características do TEA incluem:

Dificuldades na comunicação verbal e não verbal, como dificuldade em manter uma conversa, entender o significado de expressões faciais ou gestos, e dificuldade em iniciar ou manter o contato visual. Padrões de comportamento repetitivos, como movimentos estereotipados (por exemplo, balançar as mãos ou balançar o corpo), fixação em rotinas ou padrões específicos, e interesses restritos em temas específicos. Dificuldades na interação social, incluindo dificuldade em compreender emoções e sentimentos dos outros, dificuldade em desenvolver e manter relacionamentos sociais, e falta de reciprocidade emocional.

O TEA é uma condição de espectro, o que significa que os sintomas e a severidade deles podem variar amplamente entre os indivíduos. Além disso, muitas pessoas com TEA têm habilidades e talentos únicos, e muitas vezes exibem maneiras de pensar criativas e originais.

O diagnóstico do TEA é feito com base na observação do comportamento e no histórico do desenvolvimento da criança, geralmente realizado por uma equipe multidisciplinar que pode incluir psicólogos, médicos, fonoaudiólogos, entre outros profissionais de saúde.

Embora o TEA seja uma condição crônica e vitalícia, intervenções precoces e oportuna, como terapia comportamental e educacional, podem ajudar a melhorar os sintomas e a qualidade de vida das pessoas com TEA, permitindo-lhes alcançar seu máximo potencial.