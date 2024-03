O que é ledterapia, tratamento viral no TikTok

A mais nova trend do TikTok não é tão esteticamente agradável quanto outra: vários usuários com máscaras esquisitas que emitem uma luz vermelha. A tag "red light led therapy", ou ledterapia, como é conhecido o tratamento no Brasil, tem mais de 71 milhões de visualizações no aplicativo.

Além das máscaras, que podem custar entre R$ 1500 e R$ 2000 na internet, a ledterapia pode ser feita com as chamadas varinhas, massageadores faciais com os diodos. O tratamento, que na rede social frequentemente aparece sendo feito em casa, também pode ser realizado em clínicas.

Ledterapia: como funciona?

A ledterapia é uma terapia a laser de baixo nível, que penetra de oito a 10 milímetros na pele. Também conhecida como terapia fotodinâmica ou bioestimulação, o LED atua nas células da pele, ativando fotorreceptores e promovendo um aumento do metabolismo celular.

O aumento do metabolismo celular estimula a formação do colágeno e inibe a colagenase, uma enzima que acaba com as fibras de colágeno. O colágeno é responsável por garantir sustentação da pele, isto é, a mantém firme e elástica.

As microcorrentes emitidas pela terapia com luz LED também estão relacionadas à cicatrização de feridas, algo que foi introduzido originalmente pela NASA, usando luzes de comprimentos de onda vermelha e azul.

Mas por que as máscaras podem emitir cores diferentes? Isso acontece porque os LEDs são ondas de energia de diversos comprimentos, o que muda também as suas cores. A luz vermelha, a mais popular na rede social, está associada ao antienvelhecimento da cútis.

A ledterapia melhora mesmo a pele?

"Nós temos usado [a terapia com led vermelho] por muitos anos para alívio da dor", diz Bertha Baum, uma dermatologista de Miami em entrevista à emissora norte-americana CNBC. "É um ótimo promotor da circulação e uma redução da inflamação".

Além disso, LEDs vermelhos também são usados em alguns tratamentos capilares, promovendo o crescimento dos fios. Já os de cor azul podem ser úteis para tratar acnes.

No entanto, Baum alerta sobre os cuidados com os dispositivos adequados. Em clínicas de estética, os aparelhos usados são os corretos, para evitar danos aos olhos, por exemplo. O controle deve ser mais cuidadoso ao comprar uma máscara ou varinha para usar em casa – ao adquirir um, verifique se ele tem as certificações de segurança necessárias.

Além disso, "a maioria [dos dispositivos] é feita para uso diário", diz a dermatologista, e é necessário aderir ao tempo sugerido para usá-los no rosto, que "costuma ser entre cinco e 10 minutos, dependendo do dispositivo."

Se você tiver feridas abertas na pele, também é necessário cuidado extra ao usar máscaras de terapia com luz LED, e se sua máscara não for limpa corretamente entre os usos, há risco de infecção.

Além disso, pessoas com certas condições inflamatórias como lúpus e esclerose devem consultar seus médicos antes de experimentar máscaras de terapia com luz LED, pois há possibilidade de efeitos adversos que podem aumentar os níveis de inflamação.