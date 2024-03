O que é flat white? Bebida é homenageada pelo Doodle do Google nesta segunda

Nesta segunda-feira, 11, o Google está homenageando a flat white, bebida de caféina popular em diversos lugares do mundo. Mas afinal, como é feita a bebida e como se diferencia do café tradicional?

Com origem na Austrália e Nova Zelandia, o Flat White é uma variação do café espresso com leite vaporizado, mas se diferencia pela proporção e pela textura do leite. A composição típica inclui um ou dois shots de espresso (30 a 40 ml cada) e leite vaporizado com uma fina camada de microespuma. A junção dos ingredientes, resulta em uma bebida mais forte que um cappuccino, com uma textura mais aveludada e cremosa.

A principal característica do Flat White é o equilíbrio entre o café e leite. Ela é servida em uma xícara pequena, com arte da microespuma na superfície.

Como é feito o Flat White?

Fazer um Flat White em casa requer algumas habilidades básicas de preparo de café e o uso de uma máquina de espresso. Aqui está uma receita simples para você seguir:

Ingredientes:

Café em grãos de alta qualidade

Leite fresco

Equipamento necessário:

Máquina de espresso

Moedor de café

Jarra de leite

Termômetro para leite

Xícara de café

Passos:

1 - Prepare o café:

Moa os grãos de café frescos na moagem fina, semelhante à textura do açúcar de confeiteiro.

Faça um ou dois shots de espresso, dependendo da sua preferência. Certifique-se de que o café está bem extraído, com uma crema espessa.

2 - Aqueça o leite:

Despeje o leite fresco na jarra de leite até atingir a quantidade desejada para o seu Flat White.

Aqueça o leite com vapor até atingir uma temperatura de aproximadamente 60-65°C. Mantenha a ponta do vaporizador logo abaixo da superfície do leite para criar uma microespuma suave.

3 - Texturize o leite:

Ao vaporizar o leite, concentre-se em criar uma microespuma aveludada e cremosa. Isso envolve girar a jarra para incorporar o vapor de maneira uniforme.

4 - Monte o Flat White:

Despeje cuidadosamente o espresso na xícara.

Em seguida, verta o leite vaporizado sobre o espresso, segurando de volta a espuma com uma colher para garantir que a microespuma se misture uniformemente com o café.

5 - Decore (opcional):

Se desejar, você pode decorar o topo do seu Flat White com um pouco de pó de cacau, canela ou uma arte de leite.

Lembre-se de que a chave para um bom Flat White está na proporção equilibrada entre o café e o leite, além de uma textura de leite vaporizado adequada. Pratique para aprimorar suas habilidades e ajuste as quantidades de café e leite conforme suas preferências pessoais.