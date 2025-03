'O Novo Agora': Marcelo Rubens Paiva lança continuação de 'Ainda Estou Aqui' em abril

Depois do sucesso de "Ainda Estou Aqui" e da conquista do primeiro Oscar do Brasil, Marcelo Rubens Paiva está de volta com mais um capítulo de sua jornada autobiográfica. O escritor lança "O novo agora", continuação da obra que baseou o filme de Walter Salles, publicada em 2015.

A nova obra, editada pelo selo Alfaguara, da Companhia das Letras, já está disponível para pré-venda no site da editora e promete trazer um relato íntimo sobre os últimos anos da vida de Marcelo, a partir de 2014. Vai retratar a vida e convivência com os dois filhos do autor, a crise no casamento, pandemia e o impacto da ascensão da direita na política Brasil na literatura.

Como foi em "Ainda Estou Aqui" e "Feliz Ano Velho", o livro também traz reflexões sobre a infância do escritor e suas referências familiares. Vai resgatar memórias de seus pais, Rubens e Eunice Paiva, estrela do filme de Salles, interpretada por Fernanda Torres. Em meio às incertezas do presente, Marcelo revisita o passado para buscar inspiração na forma como seus pais lidaram com os desafios de suas próprias épocas.

Saga autobiográfica

‘O novo agora’ é o terceiro volume de uma trilogia pessoal iniciada com "Feliz Ano Velho" (1982), no qual Paiva narra o acidente que o deixou tetraplégico na juventude. Já em "Ainda Estou Aqui" (2015), o escritor reconstruiu a história de sua mãe, Eunice, frente ao desaparecimento de Rubens Paiva, vítima da ditadura militar.

A obra chega ao público em edição física e digital no dia 22 de abril. O livro impresso terá o valor de R$ 79,90, enquanto a versão em e-book estará disponível por R$ 39,90.