O League of Legends delas: campeonatos femininos tem prêmios de até R$ 110 mil

Dedos nas teclas Q-W-E-R, mouse em posição e fones de ouvido a postos: as mulheres estão tomando o devido espaço nos mapas de League of Legends (LOL). E mais do que isso: têm sido notadas por grandes marcas patrocinadoras para campeonatos de eSports. Prova disso é o anúncio de dois novos campeonatos exclusivos para elas, lançados pela Riot Games.

Ignis Cup e Wild Circuit: Game Changers serão torneios feitos apenas para o público feminino de LOL, e ambos têm início em outubro. As etapas qualificatórias classificam oito times cada e os prêmios acumulados ultrapassam os R$ 100 mil para cada campeonato.

"Sabemos que a comunidade gamer do universo de LOL é bastante diversa e que há uma parcela significativa composta por mulheres. Além disso, com o crescimento dos eSports, é nosso dever e responsabilidade estender todas as oportunidades às mulheres da nossa comunidade — desde aquelas que gostariam de ser atletas profissionais aquelas que buscam espaço em outros papéis na gestão de operações e negócios de eSports", disse Carlos Antunes, Head de eSports da Riot Games no Brasil, em entrevista exclusiva à EXAME.

Ignis Cup

Com patrocínio do Santander e da Heineken 0.0, a Ignis Cup será o primeiro circuito feminino de LOL produzido pela Riot Games Brasil. Serão duas qualificatórias abertas operadas pela Gamers Club. Após as primeiras etapas, as oito melhores equipes femininas do país jogarão os Playoffs online, até que enfim cheguem dois grupos à Grande Final — presencial, nos estúdios da Riot.

A premiação total da Ignis Cup, englobando as qualificatórias e o evento principal, é de R$110 mil.

As inscrições para as qualificatórias estão abertas até 13 e 20 de outubro — Qualificatória 1 e 2, respectivamente — e podem ser feitas através das plataformas da Gamers Club, de acordo com o Regulamento Oficial do evento. A Qualificatória 1 será entre os dias 13 e 16 de outubro, ao passo que a Qualificatória 2 ocorre de 20 a 23 do mesmo mês.

Os Playoffs da Ignis Cup estão previstos para os dias 1 a 4 de novembro e terão transmissão ao vivo nos canais oficiais do CBLOL, no YouTube e na Twitch.

Na última fase, os prêmios são:

1º lugar - R$ 27.000,00;

2º lugar - R$ 17.000,00;

3º e 4º lugar - R$ 10.000,00;

5º a 8º lugar - R$ 4.000,00.

Wild Circuit: Game Changers

A Wild Circuit: Game Changers é competição de Wild Rift, ou seja, para a versão mobile do LOL. O campeonato terá patrocínio da Coca-Cola e a Motorola e, assim como o Ignis Cup, também será o primeiro torneio feminino da modalidade.

O torneio começa no dia 04 de outubro e termina em 12 de novembro. Serão duas qualificatórias abertas, sendo uma a Goddess Cup WR, realizada pela Gamers Club, e outra o Ravenão, realizada pela jogadora e influenciadora Ravena. Depois, as equipes seguem para os Playoffs (27 a 29 de outubro) e, então, para a Grande Final, também na sede de São Paulo da Riot Games.

A premiação total do Wild Circuit Game Changers será de R$ 110 mil, sendo R$ 15 mil para cada uma das duas qualificatórias e R$ 80 mil para os Playoffs.

As inscrições para as qualificatórias estão abertas até 3 e 14 de outubro — Godess Cup e Ravenão, respectivamente — e podem ser feitas através das plataformas da Gamers Club, de acordo com o Regulamento Oficial do evento. A Qualificatória 1 será entre os dias 3 e 5 de outubro, ao passo que a Qualificatória 2 ocorre de 14 a 16 do mesmo mês.

Os jogos serão transmitidos pela própria GC na Twitch e no canal da Ravena.

