O herdeiro que só descobriu que era rico depois da faculdade

O filho do proprietário de uma conhecida marca de salgadinhos na China disse que não sabia que sua família era rica até se formar na universidade, uma história que surpreendeu a mídia local. As informações são do South China Morning Post.

Zhang Zilong, 24 anos, disse ao Jiupai News que seu pai multimilionário, Zhang Yudong, mentiu para ele sobre sua real situação financeira nos primeiros 20 anos de sua vida. O objetivo era que ele trabalhasse duro para alcançar o sucesso.

Zhang Yudong, de 51 anos, é o fundador e presidente da marca de salgadinhos picantes Mala Prince, que produz 600 milhões de yuans (US$ 83 milhões) em produtos por ano. A marca foi criada no mesmo ano em que Zhang Júnior nasceu.

Zhang Júnior disse que cresceu morando em um "apartamento comum" no condado de Pingjiang, província de Hunan, no centro da China.

Ele tinha conhecimento da famosa marca de seu pai, mas foi informado de que sua família havia se endividado para manter a empresa funcionando.

Ao se formar na universidade, o sonho de Zhang Júnior era encontrar um emprego estável que pagasse cerca de 6.000 yuans (US$ 800) por mês para que ele pudesse, aos poucos, ajudar a família a quitar suas dívidas.

Foi depois da formatura que Zhang Yudong disse ao filho que a família era, de fato, muito rica, e eles se mudaram para uma casa recém-construída que custava 10 milhões de yuans (US$ 1,4 milhão).

Depois disso, Zhang Júnior começou a trabalhar no departamento de comércio eletrônico da empresa de seu pai, onde os colegas o tratavam como qualquer outro funcionário jovem. "Ser rico me faz feliz", disse ele em dezembro passado em uma entrevista.

Zhang Junior disse que seu sonho agora é ajudar a empresa a abrir o capital e vender para mercados internacionais. Seu pai disse que só consideraria a possibilidade de lhe dar a empresa se seu desempenho o justificasse.