'O Agente Secreto' ganha primeiro trailer com Wagner Moura antes da Palma de Ouro; veja vídeo

A expectativa segue alta para o aguardado thriller político O Agente Secreto, novo longa-metragem de Kleber Mendonça Filho, que disputa a Palma de Ouro no 78º Festival Internacional de Cinema de Cannes e recebeu, nesta quinta-feira, 22, o primeiro trailer.

O filme foi ovacionado com 13 minutos de aplausos no Grand Théâtre Lumière e segue como um dos favoritos à maior premiação do festival. A Vitrine Filmes, distribuidora do longa no Brasil, divulgou o teaser que estava exclusivo em algumas salas de cinema do país desde a última quinta-feira, 15.

O longa marca a quinta participação do cineasta pernambucano Kleber Mendonça Filho em Cannes.

Assista ao trailer de O Agente Secreto

Sobre o que fala O Agente Secreto?

Ambientado em Recife, em 1977, O Agente Secreto acompanha Marcelo (Wagner Moura), um especialista em tecnologia que retorna a Recife após anos fora em busca de paz, apenas para descobrir que sua cidade natal esconde perigos e segredos inquietantes.

O elenco do thriller político reúne ainda grandes nomes do cinema brasileiro, incluindo Maria Fernanda Cândido, Gabriel Leone, Carlos Francisco, Alice Carvalho, Roberto Diogenes, Hermila Guedes, entre outros grandes artistas. A produção é assinada por Emilie Lesclaux, da brasileira Cinemascópio, em coprodução com MK Productions (França), Lemming Film (Holanda) e One Two Films (Alemanha).

Quando estreia O Agente Secreto no Brasil?

O filme segue sem previsão de estreia nos cinemas do país. A distribuição será feita pela Vitrine Filmes.