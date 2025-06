'O Agente Secreto' ganha data de estreia no Brasil; saiba quando o filme chega aos cinemas

Quem viu Wagner Moura e Kleber Mendonça Filho brilharem no tapete vermelho de Cannes e ficou com vontade de assistir "O Agente Secreto", aqui vai uma boa notícia: o filme chegará aos cinemas brasileiros no dia 6 de novembro.

A data foi revelada hoje, por Silvia Cruz, diretora da Vitrine Filmes, responsável pela distribuição do longa. Anúncio ocorreu durante o "Show de Inverno", evento que reúne os principais players do mercado cinematográfico brasileiro em Campos do Jordão.

Segundo Mendonça, o filme já foi selecionado para mais de 20 festivais por todo o mundo, e segue sua trajetória internacional na próxima semana na Austrália, durante o Festival de Cinema de Sydney, onde compete com outros nove títulos.

"Uma coisa muito bonita nessa edição da competição é que desses dez filmes do mundo inteiro, que é uma seleção super extensa para muito pouco filme, “O Agente Secreto” está em competição com “O Último Azul”, do Gabriel Mascaro. Então, dois dos dez filmes são de Pernambuco", afirma o diretor.

Sessões antecipadas e abertas ao público

Antes do lançamento oficial, revelou a diretora da Vitrine Filmes, "O Agente Secreto" poderá ser conferido pelo público brasileiro em sessões especiais e antecipadas, já em setembro e outubro.

O longa chegará ao circuito brasileiro cercado de expectativas após estrear na 78ª Edição do Festival de Cannes e conquistar quatro premiações no evento: Melhor Direção (Kleber Mendonça Filho); o inédito prêmio de Melhor Ator (Wagner Moura); o Prêmio FIPRESCI (Federação Internacional de Críticos de Cinema), que reúne jornalistas de mais de 50 países; e o “Art et Essai”, concedido pela AFCAE (Associação Francesa de Cinema d'Art et d'Essai).

Até o momento, o filme conta com 100% de aprovação da crítica especializada no Rotten Tomatoes.

Ambientado no Recife de 1977, "O Agente Secreto" é um thriller político, que acompanha Marcelo (Wagner Moura), um especialista em tecnologia que foge de um passado misterioso e volta ao Recife em busca de paz, mas logo percebe que a cidade está longe de ser o refúgio que procura.

O elenco reúne grandes nomes do cinema nacional, incluindo Maria Fernanda Cândido, Gabriel Leone, Carlos Francisco, Hermila Guedes, Alice Carvalho, Roberto Diogenes, entre outros artistas. A produção é assinada por Emilie Lesclaux, e é uma coprodução com a CinemaScópio (Brasil), MK Productions (França), Lemming Film (Holanda) e One Two Films (Alemanha), e conta com distribuição no Brasil pela Vitrine Filmes. Internacionalmente, será lançado pela NEON (EUA e Canadá) e pela MUBI (Reino Unido, Irlanda, Índia e América Latina, exceto Brasil).