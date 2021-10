Novo filme da Barbie terá Margot Robbie e Ryan Gosling; entenda

A icônica boneca Barbie vai ganhar uma nova versão em filme, com direito a grandes nomes de Hollywood para interpretar a história da boneca e de seu par romântico, Ken. De acordo com informações do portal Deadline, a Mattel tem planos de trazer a narrativa para as telas do cinema, em parceria com Warner Bros e LuckyChap.

Para interpretar o papel principal, foi escalada a atriz Margot Robbie. O filme será dirigido por Greta Gerwig em parceria com o marido, Noah Baumbach, com quem ela tem um longo histórico de colaborações ao longo do tempo.

Sozinha, Gerwig recebeu reconhecimento mais recente por causa do papel em "Adoráveis Mulheres, isso sem mencionar que ela dirigiu o acalmado filme Lady Bird: A Hora de Voar.

Em relação ao par romântico de Barbie, Ken, o papel ficou com Ryan Gosling depois de algumas negociações relacionadas à agenda cheia do ator.

Ainda não se sabe, segundo a publicação, mais detalhes sobre o enredo que a história vai tomar, mas a expectativa é a de que seja filmado ao longo de 2022. Por causa do histórico de Gerwig, espera-se uma abordagem "não convencional" a respeito da história de Barbie e Ken.