Novela 'Travessia' irá retratar caso real de linchamento por fake news; entenda

Nesta segunda-feira, 10, estreia "Travessia", a nova novela das 21h30 na Rede Globo. A obra escrita por Glória Perez, irá retratar uma história baseada em fatos reais ocorrido em 2014, onde uma dona de casa foi morta vítima de fake news.

Interpretada por Lucy Alves, a personagem Brisa é inspirada na dona de casa Fabiane Maria de Jesus, linchada até a morte por ser confundida com uma sequestradora de bebês. Cinco pessoas foram presas por esse crime e o caso é lembrado até os dias de hoje.

Na cena, Brisa é cercada por pessoas que veem semelhança entre ela e a imagem da sequestradora suspeita. Ela então foge no carro de um desconhecido, o hacker Oto (Romulo Estrela).

Relembre o caso:

O crime foi cometido no dia 3 de maio de 2014 na cidade do Guarujá, no bairro Morrinhos 3. Fabiane, que tinha 33 anos, foi linchada por dezenas de pessoas após ser confundida com uma mulher que estaria ligada ao sacrifício de crianças em rituais de magia negra. Fabiane voltava de uma igreja, onde havia ido buscar uma bíblia esquecida dias antes.

Um vídeo divulgado na época do crime mostrava a vítima sendo agredida repetidamente, mesmo desacordada e com os pulsos amarrados. O retrato falado da mulher que sequestrava crianças para rituais de magia negra foi postado em uma página do Facebook intitulada Guarujá Alerta.

Quando irá estrear a nova novela da Globo?

Travessia estreia nesta segunda-feira, 10 e entra no lugar de Pantanal na vaga das 21h30 da Globo.

