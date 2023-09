'Nosso Sonho': cinebiografia de Claudinho e Buchecha chega aos cinemas; saiba o fim trágico da dupla

"Nosso Sonho", filme que retrata a jornada da dupla Claudinho & Buchecha ao sucesso, estreia nesta quinta-feira, 21, em todos os cinemas do Brasil.

Dirigido por Eduardo Albergaria, o longa-metragem conta a história dos amigos Claucirlei Jovêncio de Souza, o Buchecha (Juan Paiva), e Claudinho Rodrigues de Mattos, o Claudinho (Lucas Penteado), que enfrentaram inúmeras barreiras, como a pobreza e o racismo, para conquistar o cenário musical do país como uma das duplas de maior sucesso do funk melody.

Fique por dentro das últimas notícias no Telegram da Exame. Inscreva-se gratuitamente

A aventura é narrada pela perspectiva de Buchecha, que incentivou o parceiro Claudinho a formar uma dupla musical. Depois de muita insistência, os dois tiveram sua primeira música tocada em uma rádio local, a partir da qual ganharam inúmeros fãs. E assim, assinaram contrato com uma gravadora e realizaram vários shows na década de 1990.

O filme também aborda os bastidores da carreira de Claudinho e Buchecha, da origem das músicas de grande sucesso até os conflitos entre os cantores. E, principalmente, o fim trágico da dupla que se resultou da morte de Claudinho, em um acidente de trânsito, em 2002.

A trama traz também hits criados pelos artistas que marcaram a época, como "Só Love", "Coisa de Cinema" e a homônima "Nosso Sonho".

Além de Paiva e Penteado, o elenco também conta com Tatiana Tiburcio ("Terra e Paixão"), Nando Cunha ("Os Suburbanos"), Clara Moneke ("Vai na Fé"), Antônio Pitanga ("Amor Perfeito") e Isabela Garcia ("Anos Dourados") entre outros.

Como Claudinho, da dupla Claudinho & Bochecha, morreu?

A dupla chegou ao fim com a morte do cantor Claudinho, aos 26 anos, em um acidente de carro, em 13 de julho de 2002. O artista ficou gravemente ferido após a colisão de seu veículo na rodovia Presidente Dutra, no Rio de Janeiro.

Ele não resistiu aos ferimentos e o episódio trágico deixou o amigo Buchecha arrasado, assim como os fãs no período. Um tempo depois de se recuperar do luto, o cantor decidiu seguir carreira solo e prestou diversas homenagens ao amigo e ex-parceiro.

Confira o trailer a seguir