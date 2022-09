"Nos retraumatizou": família de vítima de Jeffrey Dahmer critica nova série da Netflix

O primo de uma das vítimas de Jeffrey Dahmer criticou a nova série da Netflix que revisita os crimes do serial killer. Eric publicou em seu perfil no Twitter que sua família está irritada com a produção de Ryan Murphy.

O comentário foi feito em cima de um vídeo que viralizou na rede social. Ele compara uma cena da série com algo que aconteceu de verdade durante o julgamento de Dahmer: Rita Isbell, a irmã da vítima Errol Lindsey, gritou e tentou atacar o serial killer.

"Eu não estou dizendo a ninguém o que assistir, eu sei que conteúdo sobre crimes reais é grande agora, mas se você está realmente curioso sobre as vítimas, minha família (os Isbell) estão irritados com essa série", disse Eric via Twitter. "Está nos retraumatizando de novo e de novo, e para quê? Quantos filmes/shows/documentários precisamos?"

Em outra publicação, Eric critica a série que tem Evan Peters no papel principal. "Recriar minha prima tendo um colapso emocional no tribunal diante do homem que torturou e assassinou seu irmão é loucura", escreveu.

I’m not telling anyone what to watch, I know true crime media is huge rn, but if you’re actually curious about the victims, my family (the Isbell’s) are pissed about this show. It’s retraumatizing over and over again, and for what? How many movies/shows/documentaries do we need? https://t.co/CRQjXWAvjx

— eric. (@ericthulhu) September 22, 2022