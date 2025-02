Nomes de bebês 2025: veja os nomes femininos mais populares e os que serão tendência

Nomes femininos inspirados em novelas, filmes, séries e futebol serão uma tendência nos cartórios do Brasil em 2025. Foi o que mostrou a análise de nomes de bebês mais populares para meninas, divulgado pelo portal Babycenter neste ano.

As tendências são baseadas no ranking de 2024, feito com base nos nomes de bebês nascidos no ano de 2024 e cadastrados na plataforma digital do Babycenter. Segundo a classificação, Serena e Luna, personagens da novela Alma Gêmea, tiveram aumento no ano passado. Serena assumiu o 71º lugar, um avanço de 26 posições e Luna, entrou como a 18ª no ranking. A novela, de 2005, foi reprisada pela TV Globo em 2024.

Mavie também é deve aparecer mais nos cartórios em 2025, puxando a tendência da mais nova filha de Neymar com Biancardi. De origem francesa, o nome tem significado de "Minha Vida" e já ocupa a 45ª posição no ranking da Babycenter.

Entre as tendências gerais, nomes curtos, de até quatro letras, estão voltando à moda. É o caso de Elis, Malu, Jade e Eva. Nomes estrangeiros também ganharam destaque no primeiro mês do ano, segundo a plataforma.

Seguindo as últimas tendências de 2024, veja abaixo os nomes femininos que devem ser mais comuns para bebês em 2025:

Os nomes femininos de bebês que serão tendência em 2025

1. Olívia

Com uma ascensão recente e destaque em várias listas de nomes mais populares, Olívia tem uma sonoridade suave e moderna, além de ser um nome bastante fácil de pronunciar em diversas línguas. A popularidade foi impulsionada por celebridades e pela série "Olívia, a Pequenina", além de figurar como uma opção clássica, porém renovada.

2. Aurora

Aurora é um nome que já está entre os mais escolhidos nos últimos anos e deverá continuar a tendência em 2025. Ele tem uma sonoridade encantadora e significa "alvorada", o que transmite uma ideia de novos começos e possibilidades. Além disso, a popularização de personagens como Aurora, a princesa da Disney, contribui para sua fama.

3. Sophia

Sophia tem sido um nome clássico e elegante, com raízes gregas que significam "sabedoria". Sua popularidade transcende várias gerações, o que a torna atemporal. A presença de celebridades com o nome, como a atriz Sophia Loren e outras figuras públicas, também contribui para sua alta popularidade.

4. Valentina

Valentina tem ganhado força, principalmente devido à sua sonoridade forte e sofisticada. Ela também é popular em diversos países e é associada a qualidades como coragem e força, algo que muitas famílias podem buscar ao nomear suas filhas.

5. Isabela

Isabela continua a ser uma escolha popular devido à sua sonoridade suave e elegante. É um nome internacionalmente reconhecido, com variantes em várias línguas, o que o torna uma escolha globalmente atrativa.

6. Luna

Inspirado no encantamento do universo, Luna, que significa "lua" em latim, representa a beleza e o mistério da noite. Sua popularidade tem crescido devido à sua simplicidade, mas também pela conexão com a natureza e o universo, além da associação com celebridades e personagens populares.

7. Maria

Maria é um nome clássico, sempre forte e adaptável. Devido à sua tradição histórica e religiosa, ele se mantém atemporal, e é comum em várias culturas ao redor do mundo, por isso, é provável que continue a ser popular em 2025.

8. Eva

Eva é um nome curto, de forte significado e com uma sonoridade doce. Com a crescente tendência por nomes curtos e poderosos, Eva se destaca por sua simplicidade e pela associação com a primeira mulher da Bíblia, tornando-o tanto clássico quanto moderno.

9. Lívia

Lívia é um nome que vem se destacando nas últimas décadas, com um toque moderno e simples. Com seu significado relacionado à "vida", ele traz uma aura de frescor e vitalidade, o que o torna uma escolha popular.

10. Isadora

Isadora é um nome artístico, sofisticado e com uma sonoridade forte. Tem raízes gregas, significando "presente de Ísis" e combina tradição com um toque de modernidade. Sua popularidade está crescendo devido ao apelo cultural e à sua associação com a dança e a arte.

Qual o nome de menina mais registrado?

O nome de menina mais registrado é Helena. Sua origem remete à Santa Helena, que foi a mãe do imperador romano Constantino, e à lendária mulher do rei espartano Menelau, famosa pela beleza, e cujo rapto por Páris teria causado a Guerra de Troia, na mitologia grega.

Entre os dez nomes femininos mais escolhidos por pais e mães há ainda quatro variações de Maria, nome da mãe de Jesus: Maria Alice, Maria Clara, Maria Cecília e Maria Julia.

O significado dos nomes de meninas mais populares

Helena: a reluzente”, “a resplandecente”, de origem grega

a reluzente”, “a resplandecente”, de origem grega Alice: “de qualidade nobre”, “de linhagem nobre”, de origem germânica

“de qualidade nobre”, “de linhagem nobre”, de origem germânica Laura: "loureiro", "vitoriosa", "triunfadora", de origem latina



"loureiro", "vitoriosa", "triunfadora", de origem latina Maria Alice: "senhora soberana de linhagem nobre", de origem hebraica e germânica



"senhora soberana de linhagem nobre", de origem hebraica e germânica Valentina: “valente”, “forte”, “vigorosa”, “cheia de saúde”, de origem latina



“valente”, “forte”, “vigorosa”, “cheia de saúde”, de origem latina Heloísa: "saudável", “saudavelmente larga"; "combatente gloriosa", "guerreira famosa", "famosa na guerra", de origem germânica



"saudável", “saudavelmente larga"; "combatente gloriosa", "guerreira famosa", "famosa na guerra", de origem germânica Maria Clara: "saudável", “saudavelmente larga"; "combatente gloriosa", "guerreira famosa", "famosa na guerra", de origem hebraica e sânscrita

"saudável", “saudavelmente larga"; "combatente gloriosa", "guerreira famosa", "famosa na guerra", de origem hebraica e sânscrita Maria Cecília: "senhora soberana cega", de origem hebraica e latina



"senhora soberana cega", de origem hebraica e latina Maria Julia: "jovem senhora soberana", de origem hebraica e latina

"jovem senhora soberana", de origem hebraica e latina Sophia: “sabedoria” e "sabedoria divina", de origem grega



Nomes de bebê diferentes para meninas