No Japão, 'amigo de aluguel' fatura até R$ 5 mil por mês

Em um mundo cada vez mais solitário, onde as relações humanas parecem ser cada vez mais fragmentadas e digitais, a amizade tornou-se um bem escasso. Mas no Japão, por um bom dinheiro, é possível driblar a solidão.

Tsutomu Ikeda, de 46 anos, é conhecido como o "homem careca de Omotesando". Ele oferece a própria companhia por meio de um serviço online chamado Ossan Rental, plataforma que reúne mais de 70 homens de meia-idade dispostos a "alugar" sua amizade para qualquer atividade, desde jantares e karaokês até viagens e eventos esportivos.

Mas Ikeda não vê esse trabalho como uma forma de ganhar dinheiro. Apesar de cobrar apenas 1 mil ienes (aproximadamente R$ 28) por hora — cerca de R$ 5 mil ao mês, levando em consideração que ele se dedica ao posto por cerca de 30 horas por semana —, o homem não considera esse valor suficiente para ser um negócio rentável. Em vez disso, afirma que a experiência de alugar sua companhia é mais sobre a conexão humana que ele cria com os clientes.

"Estou procurando por amigos enquanto me alugo", diz Ikeda à BBC, que já estabeleceu laços de amizade e até parcerias de negócios com pessoas que o contrataram.

Uma rotina de encontros e novas amizades

Ikeda costuma atender entre 30 e 40 clientes por mês e dedica, em média. Cada encontro é uma experiência única e, para ele, muito mais do que uma simples obrigação contratual.

Em um dos vídeos do site, ele é visto chegando a um bar de karaokê, onde uma cliente regular o recebe com um abraço caloroso. "Quanto tempo!", dizem, como se fossem amigos de longa data. Para o público que observa, a interação parece genuína, sem nenhum indício de que há um contrato por trás daquele abraço.

Alguns de seus clientes o contratam para atividades cotidianas, como jantar ou ir a jogos de beisebol, enquanto outros buscam alguém para conversar sobre problemas pessoais. "Muitos clientes querem alguém para ouvi-los", afirma Ikeda ao jornal inglês, que se considera uma espécie de ouvinte profissional. "Eu sou do tipo dinâmico, e os clientes gostam da minha energia."

Como a solidão moldou este mercado de amizade

O modelo de negócios de Ossan Rental reflete uma mudança nas formas de comunicação e interação. Antes, as pessoas procuravam ajuda e companhia entre amigos e familiares, mas hoje em dia, muitas se sentem incapazes de compartilhar certos problemas com quem já conhecem bem.

O mercado de amigos alugados está crescendo no Japão, e a plataforma Ossan Rental é apenas um dos exemplos desse fenômeno. Outros homens de meia-idade também oferecem seus serviços, mas Ikeda se destaca por sua popularidade e se tornou um dos membros mais procurados. No site, os perfis dos "amigos" são expostos de forma criativa, como se fossem figurinhas de um álbum: há quem use fotos de animais, personagens de mangá ou, como é o caso de Ikeda, imagens mais convencionais.

No país, que valoriza profundamente os laços sociais e a harmonia, a prática de "alugar" amizade pode parecer uma solução curiosa para um problema crescente: a solidão. Como disse Ikeda à BBC, "as formas de comunicação entre as pessoas estão mudando, e as pessoas precisam de alguém com quem compartilhar seus sentimentos."