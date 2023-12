Netflix fora do ar: plataforma exibe código de erro nesta segunda-feira

A Netflix apresenta instabilidade na noite desta segunda-feira, 11. Segundo a plataforma Downdetector, o problema começou às 20h00. Das reclamações registradas, 48% eram referentes ao streaming de video; 46% à conexão com servidor e 6% ao aplicativo móvel.

Na rede social X (antigo Twitter), contas também de fora do país relatam problemas. "Todo mundo indo ao Twitter para ver se o Netflix está fora do ar", disse um usuário, em inglês. No Brasil, o problema também está sendo relatado na rede.

Everyone going to Twitter to see if Netflix is down pic.twitter.com/ft8pFj6FP8

— cherry (@cherry_lfc) December 11, 2023