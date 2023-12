Netflix anuncia adaptação da série 'Round 6' para videogame e promete novos jogos para 2024

A Netflix anunciou nesta semana que está desenvolvendo um videogame baseado na série coreana "Round 6", proporcionando aos jogadores a possibilidade de competir com outros usuários em uma intensa batalha.

De acordo com a companhia de streaming, o propósito é expandir continuamente a oferta de jogos na plataforma. Até o final do ano, estão previstos 86 jogos disponíveis, com outros 90 em fase de desenvolvimento, conforme anunciado pelo vice-presidente de jogos da Netflix, Mike Verdu.

"E isso é apenas o começo", declarou o executivo, com o objetivo de alimentar as expectativas dos amantes de games.

Lançada em 2021, a série apresenta um grupo de pessoas endividadas e desesperadas por dinheiro que se sujeitam a uma competição sangrenta pelo prêmio de 45,6 bilhões de wons (R$ 208 milhões, na cotação atual) e enfrentam jogos de criança com desfechos fatais para quem perder.

Nesta semana, está programado o lançamento na plataforma de uma trilogia de jogos de Grand Theft Auto, licenciada pela Rockstar Games.

Além disso, o comunicado enfatiza o compromisso de lançar uma gama crescente de jogos interativos inspirados nas séries e filmes da Netflix. Exemplos disso incluem o próximo jogo baseado em "Round 6" e o já disponível "Netflix Stories: Love is Blind", desenvolvido pela Boss Fight Entertainment.

Os jogos que serão lançados na Netflix em 2024

Ao longo de 2024, o catálogo de jogos da plataforma de streaming vai contar com: