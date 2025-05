Netflix anuncia 10 novas produções nacionais em parceria com mercado audiovisual brasileiro

O streaming vai ficar cada vez mais brasileiro. Pelo menos se depender da Netflix: a empresa anunciou um pacote de 10 novas produções nacionais que devem ser filmadas até o fim do ano, incluindo séries, filmes, documentários e reality shows.

E o conteúdo vem variado: traz desde documentário sobre Césio-137 em Goiânia a filme spin-off de "Sintonia", série brasileira de sucesso da Netflix.

O movimento vem alinhado à campanha da plataforma em ampliar sua presença no mercado nacional, pouco antes do Projeto de Lei que regulamenta o streaming caminhar na Câmara e no Senado. Nos últimos anos, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) também sancionou leis que criam "cotas" de conteúdo brasileiro nesses aplicativos.

Veja abaixo as 10 novas produções brasileiras da Netflix

Emergência Radioativa

São Paulo, 26 de maio de 2025 — A Netflix anunciou um pacote de dez novas produções brasileiras, entre séries, filmes, documentários e reality shows, que serão filmados até o fim do ano. Entre os projetos, a minissérie Emergência Radioativa chama atenção por revisitar o maior acidente radiológico do país, ocorrido em Goiânia, em 1987. Criada por Gustavo Lipsztein e dirigida por Fernando Coimbra, a produção explora a atuação de médicos e físicos na crise, trazendo à tona um episódio pouco retratado na ficção nacional.

Fúria

A série Fúria, criada por Igor Verde e Gustavo Bragança, mergulha no universo do MMA para contar a trajetória de um jovem lutador em busca de identidade. Com cenas de luta coreografadas por Peter Lee Thomas, a produção busca equilíbrio entre realismo esportivo e narrativas pessoais.

Meu Namorado Coreano

No campo do reality show, Meu Namorado Coreano acompanha cinco brasileiras em Seul, enfrentando desafios culturais e a dinâmica dos relacionamentos à distância. O programa reflete a crescente popularidade da cultura coreana no Brasil e o interesse por formatos que unem afeto e autenticidade.

Brasil 70 – A Saga do Tri

A minissérie Brasil 70 – A Saga do Tri, da O2 Filmes, revisita o título mundial de futebol de 1970, usando efeitos visuais para transportar o público para o coração dos jogos. Dirigida por Pedro e Paulo Morelli, aposta em uma abordagem imersiva para retratar momentos icônicos do campeonato.

Documentários sobre futebol

Dois documentários focam em grandes nomes do futebol nacional. Um deles, sobre Ronaldinho Gaúcho, apresenta uma narrativa leve e irreverente com depoimentos inéditos. O outro acompanha os bastidores do Santos Futebol Clube, abordando desafios recentes e a missão de Neymar Jr. para recolocar o time em destaque.

Fazenda Colonial

O primeiro filme brasileiro de terror produzido pela Netflix, Fazenda Colonial, mistura elementos do gênero com questões sociais profundas, como racismo e escravidão. Dirigido por Marcela Mariz e Renata di Carmo, o filme utiliza o cenário de uma antiga fazenda para refletir sobre horrores históricos ainda presentes no país.

Thriller inspirado no caso Elize Matsunaga

Outro destaque é o thriller que revisita o caso Elize Matsunaga, dirigido por Vellas com roteiro e produção associados de Raphael Montes. O longa propõe uma análise crítica sobre violência, classe social e ambição, com uma recriação fiel dos locais envolvidos na história.

Marcha das Onças

O documentário Marcha das Onças é o primeiro de natureza produzido pela Netflix na América Latina. Dirigido por Lawrence Wahba, acompanha a vida de três onças-pintadas no Pantanal, utilizando tecnologia avançada para revelar os desafios da espécie e a importância da conservação.

Spin-off de Sintonia

Por fim, a franquia de maior sucesso nacional da plataforma ganha um spin-off em formato de filme. A produção dará continuidade à trajetória do personagem Nando, com direção de Johnny Araújo e produção da Gullane, buscando manter o engajamento dos fãs da série original.