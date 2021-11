Natal sem brindes? Reino Unido pode ter fim de ano com escassez de bebidas

O Reino Unido vai enfrentar uma escassez de bebidas alcoólicas no Natal, a menos que o governo faça mais para resolver a falta de caminhoneiros, disse um grupo de 48 empresas de vinho e destilados ao secretário de transportes.

De acordo com o jornal inglês The Guardian, em uma carta a Grant Shapps, empresas como a Pernod Ricard, Moët Hennessy e a Wine Society disseram que os custos crescentes e o "caos" da cadeia de abastecimento impediram as entregas de vinho e bebidas alcoólicas, aumentando o risco de que os supermercados fiquem “secos” e as entregas natalinas cheguem atrasadas.

Membros da Wine and Spirit Trade Association (WSTA), que coordenaram a carta, relataram que está demorando até cinco vezes mais para importar produtos do que há um ano, com pedidos de dois dias levando mais de duas semanas para serem processados.

Os custos de frete aumentaram cerca de 7%, disse o WSTA, uma vez que as empresas de entrega tiveram que aumentar os salários dos motoristas de veículos pesados para mantê-los, causando dificuldade especial para pequenas empresas que lutam para competir em salários com rivais maiores.

Os motoristas e veículos estão cada vez mais imprevisíveis em seus tempos de chegada, de acordo com membros da WSTA, o que significa que as mercadorias não estão prontas ou são deixadas esperando para serem coletadas.

As empresas de bebidas pediram a Shapps para estender o regime de visto temporário para motoristas de veículos pesados, que expira em fevereiro de 2022, para um ano.

Eles também querem que o governo intervenha para ajudar a suavizar as rotas de frete congestionadas dos portos e fornecer atualizações mais regulares sobre quantas carteiras de habilitação de HGV (abreviatura de ‘heavy goods vehicle', veículo pesado, como um caminhão) estão sendo processadas pela Agência de Licenciamento de Motoristas e Veículos (DVLA).

Miles Beale, o executivo-chefe da WSTA, disse: “Há uma preocupação crescente entre nossos membros de que, a menos que uma ação urgente seja tomada, cairemos ainda mais no caos das entregas. Já estamos vendo grandes atrasos nos prazos de entrega de vinhos e bebidas alcoólicas, o que está aumentando os custos e limitando a gama de produtos disponíveis para os consumidores do Reino Unido”.

“O governo precisa fazer tudo o que estiver ao seu alcance para garantir que as empresas britânicas não operem com uma das mãos amarrada nas costas durante a época festiva e depois” argumenta Beale.

A indústria do álcool é a mais recente de uma longa lista de setores a alertar para uma possível escassez no Natal em meio a dificuldades na cadeia de abastecimento, com preocupações também levantadas sobre entregas de perus, árvores e brinquedos.

Na quarta-feira, o presidente-executivo da Cold Chain Federation, um órgão comercial que representa a indústria de logística com temperatura controlada, disse aos parlamentares que esperavam uma gama reduzida de itens alimentares disponíveis para compra neste fim de ano.

Shane Brennan disse ao comitê de transporte da Câmara dos Comuns: “Não se trata de escassez, trata-se de simplificar. Obviamente, ter menos alcance é uma das principais decisões que você pode tomar ao tentar tornar as cadeias de suprimentos mais eficientes. E trata-se de reduzir a quantidade de produtos que você espera colocar nas prateleiras e, em seguida, trabalhar com a base de clientes para realmente deixar isso claro”.

Brennan completou dizendo: “Somos muito bons em ganhar dinheiro e vender barato na época do Natal. O que temos que fazer é escalar estrategicamente para trás, a fim de cumprir a promessa de que haverá o que você espera ver nas prateleiras, mas não necessariamente todos os extras”

A cadeia de abastecimento está enfrentando uma série de pressões, como motoristas deixando o setor e dificuldades para recrutar novos, problemas de fronteira e atrasos na movimentação de contêineres.