Nascido em novembro, Charles III celebra primeiro aniversário como rei; entenda

O rei Charles III fez a tradicional inspeção das tropas neste sábado, em Londres, no desfile do seu primeiro aniversário como soberano, que realizou a cavalo, algo que não acontecia desde 1986. Organizada todos os anos no mês de junho, a parada militar marca o aniversário oficial do rei, que completará 75 anos no dia 14 de novembro, e depois será celebrado em particular.

Sob um céu nublado, Charles III deixou o Palácio de Buckingham em procissão por volta das 10h30 (06h30 no horário de Brasília), seguido por seu filho William, herdeiro do trono, seu irmão o príncipe Edward e sua irmã princesa Anne, todos a cavalo.

A rainha Camilla, a princesa Catherine e seus três filhos seguiram a procissão em uma carruagem. A rainha Elizabeth II, que morreu em setembro aos 96 anos, andou a cavalo neste desfile icônico pela última vez em 1986. A tradição deste desfile, denominado "Trooping the colour", remonta ao reinado de George II em 1748 que, apesar de ter nascido em 30 de outubro, preferiu aproveitar o bom tempo do início do verão para festejar o seu aniversário.

Esta cerimônia, transmitida pela televisão, atrai uma multidão ao redor do Palácio de Buckingham todos os anos. Cerca de 1.400 militares, 400 músicos e 200 cavalos participaram da marcha, organizada na praça Horse Guards Parade, no centro da capital britânica.

A égua Juno liderou o desfile, seguida por outros três cavalos, Perseu, Atlas e Apolo. Esses animais, que carregam tambores durante os desfiles, são os mais antigos do exército britânico. Eles têm o posto de major e recebem nomes de figuras da mitologia grega.