Nasce segundo filho de Rihanna e A$AP Rocky: cantora dá à luz uma menina

Aos 35 anos, Rihanna se tornou mãe pela segunda vez. Informações do site Media Take Out revelam que a mais nova filha da cantora e do rapper A$AP Rocky nasceu nesta quinta-feira, 10.

De acordo com o site, fontes ligadas ao casal alertaram que a menina nasceu em Los Angeles, na Califórnia (EUA). Tanto Rihanna quanto a bebê passam bem e descansam na mansão da família.

A mesma fonte destacou, ainda, que a bebê é muito parecida com a cantora "até a luz dos olhos!". Anúncio no Super Bowl A gravidez de Rihanna era um grande mistério até a final do Super Bowl LVII, quando a cantora mostrou a barriga durante o show do intervalo. Foi o primeiro show após sete anos de intervalo. Durante o show, ela acariciou a barriga em diversos momento, o que levantou especulações sobre uma nova gravidez. A artista cantou os maiores sucessos da carreira, entre eles o hit "Diamonds", um dos melhores momentos da apresentação.

A menina já é o segundo filho da artista. O primeiro nasceu em maio do ano passado, um menino, que recebeu o nome de RZA Athelston Mayers.