"Não Inviabilize" fecha parceria com Amazon Music para podcast sobre 'histórias da firma'

A roteirista Déia Freitas, do podcast de sucesso “Não Inviabilize”, fechou uma parceria exclusiva com o Amazon Music para publicar novos casos de uma das temáticas de maior sucesso do podcast: as “fofocas de firma”. Os primeiros dois episódios já estão disponíveis.

Sob o mesmo formato do original, “Não Inviabilize Apresenta: Histórias da Firma” é a nova produção da Wondery, estúdio de podcasts da Amazon. As inter-relações de escritório sempre foram um sucesso no “Não Inviabilize”, que transforma histórias de ouvintes em episódios curtos das mais diversas temáticas: amor, família, internet e, claro, trabalho.

Episódios

Os primeiros dois episódios já estão disponíveis e ainda não se sabe quantos exatamente vão sair pela Wondery. Eles serão lançados sempre às sextas-feiras pelo Amazon Music e podem ser escutados em todos os planos, inclusive o gratuito. No primeiro, conhecemos a história de um funcionário de locadora que acha uma forma diferente de “se vingar” após descobrir um problema em seu salário.

Sobre os próximos, Freitas afirma que não pode dar spoilers, mas que os fãs do podcast podem esperar “encontrar de tudo”. “Procurei ter essa atenção na curadoria para trazer histórias diversas. Roubo de marmita é um clássico, né? [risos] Então esse com certeza vai ter”.