Não é só dancinha. Saiba como esta jovem ganhou milhões no TikTok

Algumas pessoas ainda acreditam que o TikTok é uma plataforma onde você encontra apenas vídeos divertidos com danças das musicas em alta. Empreendedores, por outro lado, olham para a rede social como uma oportunidade de impulsionar o seu negócio e ganhar dinheiro.

Foi o caso de Kat Norton, americana de 27 anos, que aproveitou o home office e criou uma conta no TikTok para ensinar como utilizar o Excel, o software de planilha da Microsoft. Segundo Norton, sua paixão pela ferramenta começou em 2013, quando cursou um MBA no interior do estado de Nova York, com foco em gerenciamento de cadeias de suprimentos e análise de negócios. Ela usava o programa na maioria das aulas.

Conhecida como Miss Excel, Norton começou a fazer tutoriais com dicas para usar o aplicativo da Microsoft. Além de identificar uma grande necessidade de conteúdo, Norton criou uma forma dinâmica de ensinar. Em alguns vídeos, ela atua e retrata situações reais para ajudar no aprendizado. Em um vídeo com mais de cinco milhões de visualizações, ela dança a música The Assignment, de Tay Money, em frente a um print de tela que mostra como formatar uma planilha do Excel.

Com o sucesso, Norton deixou o seu emprego de consultora em janeiro para se dedicar integralmente na criação de conteúdo. Segundo o site Business Insider, em abril de 2021 com 264 mil seguidores na rede social, ela aproveitou o engajamento e seguidores e lançou cursos. Com isso chegou a faturar 80 mil dólares (445 mil reais, na cotação atual). Hoje, Norton tem mais de 680 mil seguidores no TikTok e 550 mil no Instagram. Segundo um podcast do site The Verge, o faturamento de Norton passou a ser de seis dígitos por dia com venda de cursos.

Segundo a Miss Excel, cada curso tem mais de 100 vídeos e seguem a mesma formato dinâmico do TikTok. "Eu os faço do início ao fim e sou incrivelmente orgulhosa deles", disse ao The Verge. Os preços dos cursos são entre US$ 297 e US$ 997. Além dos cursos, Norton também dá palestras e cursos para empresas.

Em junho deste ano, o negócio foi reconhecido pela Microsoft, dona do Excel, como um dos projetos MVP (Profissionais mais valiosos, da sigla em inglês) da empresa.

O sucesso de Norton mostra o potencial de empreender no TikTok. No ano passado, a rede social se tornou o aplicativo mais baixado do mundo, ultrapassando o Facebook, Instagram e WhatsApp. Estima-se que a rede social de origem chinesa tenha um bilhão de usuários ativos mensais em todo o mundo, de acordo com dados da empresa Wallaroo Media.

