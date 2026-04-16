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Na Praia Festival anuncia line-up com Thiaguinho, Marisa Monte e Caetano Veloso; veja a lista

O evento será realizado em Brasília, entre 13 de junho a 19 de setembro, com uma programação que abrange múltiplos gêneros musicais

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 16 de abril de 2026 às 16h51.

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O Na Praia Festival anunciou o line-up de sua 10ª edição, com a proposta temática centrada em “Brasil”. O evento será realizado em Brasília, entre 13 de junho a 19 de setembro, com uma programação que abrange múltiplos gêneros musicais, incluindo pagode, samba, sertanejo, funk e MPB.

A agenda reúne apresentações distribuídas ao longo do período, estruturadas para contemplar diferentes públicos e estilos. A diversidade musical integra a estratégia do festival de ampliar alcance e consolidar presença no calendário nacional de entretenimento.

Entre as mudanças anunciadas para esta edição, está a alteração na estrutura da arena principal, que deixa de utilizar o piso de areia tradicional. A organização também prevê a transmissão dos jogos da seleção brasileira durante a Copa do Mundo, integrando as partidas à experiência do público presente.

O evento mantém a proposta de atuação como espaço de convergência entre música e gastronomia. A área dedicada à alimentação reúne mais de 20 operações de restaurantes, conduzidas por chefs com atuação reconhecida em Brasília, o que amplia a oferta de experiências durante o festival.

Confira o line-up completo:

Junho

  •  13 de junho, sábado, às 18h: Thiaguinho e Léo Foguete
  • 14 de junho, domingo, às 18h: Banda Eva
  • 19 de junho, sexta-feira, às 18h: Rogerinho e Fica Comigo
  • 24 de junho, quarta-feira, às 18h: Surra de Modão
  • 26 de junho, sexta-feira, às 18h: Emicida convida Mano Brown e Duquesa
  • 27 de junho, sábado, às 18h: Saulo Fernandes e Péricles

Julho

  • 03 de julho, sexta-feira, às 18h: João Gomes, Dorgival Dantas e Falamansa
  • 05 de julho, domingo, às 18h: Felipe Amorim e Clayton & Romário
  • 10 de julho, sexta-feira, às 18h: Caetano Veloso e Jorge Vercilo
  • 11 de julho, sábado, às 18h: Wesley Safadão, Natanzinho e Rey Vaqueiro
  • 12 de julho, domingo, às 18h: Diego e Victor Hugo
  • 18 de julho, sábado, às 18h: Maria Rita, Martinho da Vila e Martinália
  • 19 de julho, domingo, às 18h: Belo e Pixote
  • 24 de julho, sexta-feira, às 18h: Zé Vaqueiro, Henry Freitas e Syon Trio
  • 25 de julho, sábado, às 18h: Panda e Ícaro & Gilmar
  • 31 de julho, sexta-feira, às 18h: Baco Exu do Blues, Veigh, Djonga, WIU e Teto

Agosto

  • 01 de agosto, sábado, às 18h: Nattan, Matheus & Kauan e Bia Frazzo
  • 07 de agosto, sexta-feira, às 18h: Titãs e Os Paralamas do Sucesso
  • 08 de agosto, sábado, às 18h: Simone Mendes, Filho do Piseiro e Eric Land
  • 14 de agosto, sexta-feira, às 18h: Gabe & Roddy Lima, Catdealers, Departamento, Victor Lou e Blazy
  • 15 de agosto, sábado, às 18h: Bell Marques, Léo Santana e Matheus Fernandes
  • 21 de agosto, sexta-feira, às 18h: Pablo, Zezo e Patrick Costa
  • 22 de agosto, sábado, às 18h: Marisa Monte e Silva
  • 23 de agosto, domingo, às 18h: Xand Avião
  • 28 de agosto, sexta-feira, às 18h: Mc Livinho, Kayblack e Mc Hariel
  • 29 de agosto, sexta-feira, às 18h: Pedro Sampaio, Luísa Sonza e Carol Biazin

Setembro

  • 19 de setembro, sábado, às 18h: Cabaré

Como comprar ingressos?

Os preços de ingressos variam de R$ 149,00 a R$ 239,00. As vendas ocorrem pela plataforma r2.com.vc.

Serviços

  • Local: Na Praia Parque (Setor de Clubes Sul, trecho 2, entre a Agepol e o Centrejufe)
  • Data: 13 de junho a 19 de setembro
  • Horário: 18h
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