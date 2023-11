“Mussum, O Filmis”: cinebiografia do humorista registra maior estreia do cinema brasileiro em 2023

"Mussum, O Filmis", cinebiografia que conta a história do humorista e músico Mussum, registrou a maior estreia do cinema brasileiro em 2023. Segundo dados da Comscore, o longa conseguiu arrecadar R$2 milhões apenas no primeiro fim de semana de exibição, nos dias 4 e 5 de novembro.

Estrelado por Aílton Graça, o filme conta a infância pobre até a ascensão artística de Antonio Carlos, mais conhecido como "Mussum". O filme explora o racismo sofrido pelo artista, que além de fazer sucesso no humor, também foi sambista, onde integrou o grupo "Os Originais do Samba".

Além de Aílton Graça, o humorista Yuri Marçal interpreta o ator durante a juventude no quartel. A mãe de Antônio Carlos é interpretada pelas atrizes Cacau Protásio e Neusa Borges.

Antes de chegar ao cinema nacional, "Mussum, O Filmis" foi o vencedor do 51º Festival de Cinema de Gramado, levando seis prêmios. Entre eles, incluem: Melhor Ator para Ailton Graça, Ator Coadjuvante para Yuri Marçal e Atriz Coadjuvante para Neusa Borges.

Veja o trailer