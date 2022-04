Música oficial da Copa do Mundo é lançada; assista ao clipe

A Fifa lançou nesta sexta-feira, 1, a música oficial da Copa do Mundo do Catar. A canção 'Hayya Hayya' foi gravada pelo trio Trinidad Cardona, Davido e Aisha e tem influência de R&B, reggae e sons orientais. O lançamento da música acontece horas antes do sorteio dos grupos da competição.

"Ao reunir vozes das Américas, África e Oriente Médio, essa música simboliza como a música – e o futebol – podem unir o mundo. Como parte da estratégia musical renovada da FIFA, a trilha sonora com várias músicas aproximará os fãs apaixonados do espírito da Copa do Mundo da FIFA como nunca antes", disse Kay Madati, diretor comercial da Fifa, ao revelar a música. Trinidad Cardona é um cantor americano famoso pelo hit “Jennifer” lançado em 2017, Davino é um canto nigeriano ícone do Afrobeats e Aisha é uma sensação pop catariana. A Fifa promete ainda lançar uma seleção de singles para trilha sonora do torneio. Veja o clipe da música oficial da Copa do Mundo do Catar