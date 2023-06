Mulher de CEO que está no submarino desaparecido é descendente de casal que morreu no Titanic

Wendy Rush, esposa de Stockton Rush, diretor-executivo da OceanGate que está no submarino desaparecido, é descendente de um casal no naufrágio do Titanic. A informação foi divulgada pelo jornal The New York Times.

De acordo com o jornal, Wendy é parente do casal Isidor e Ida Straus, casal famoso que estava no navio. Isidor era sócio da loja de departamentos Macy's e no momento do naufrágio, se recusou a entrar no bote salva-vidas antes que todas as mulheres e crianças fossem resgatadas.

Sua mulher, Ida, decidiu acompanhar o marido no navio e segundo relatos, os dois foram vistos do convés quando o Titanic afundou.

Como estão as buscas do Submarino desaparecido?

A Guarda Costeira dos Estados Unidos (USCG, em inglês) corre contra o tempo nas buscas pelo submarino no Oceano Atlântico. Segundo estimativas da USCG, o ar respirável da embarcação acabou na manhã desta quinta-feira, 22.

O submarino tinha 96 horas de oxigênio, de acordo com informações da empresa OceanGate, dona do veículo aquático. No último domingo, 18, o Titan perdeu contato com a equipe da empresa responsável pela expedição, cerca de 1 hora e 45 minutos após iniciar a descida de quase 4 mil metros de profundidade no oceano. Além da USCG, autoridades do Canadá e da França reforçaram a busca.

O que já foi feito nas buscas pelo submarino desaparecido?

Em coletiva de imprensa, o capitão Jamie Frederick, da Guarda Costeira dos EUA, afirmou que as equipes já vasculharam mais de 26 mil km² de mar aberto, aproximadamente o tamanho do estado de Alagoas.

Batidas foram escutadas

Durante a manhã, o USCG afirmou que batidas a cada 30 minutos foram detectadas na região da busca. Um avião canadense P-8 que participava nas buscas detectou "batidas na região a cada 30 minutos. Quatro horas depois, um sonar adicional foi ativado e as batidas ainda eram ouvidas".

Além das batidas, "sinais acústicos adicionais foram ouvidos que ajudarão a direcionar os recursos de superfície, enquanto persiste a esperança de encontrar sobreviventes", informou a CNN, que teve acesso a um documento interno do governo americano.

O anúncio da detecção de ruídos foi o sinal mais esperançoso da possibilidade de resgate das cinco pessoas a bordo do submersível Titan, da empresa americana OceanGate.

A comunicação com o submersível Titan, de 6,5 metros de comprimento, foi perdida no domingo, quase duas horas depois de iniciar a descida em direção aos vestígios do mítico transatlântico, que se encontram a quase 4.000 metros de profundidade, a cerca de 600 quilômetros de Terra Nova, no Atlântico Norte.