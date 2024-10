Mostra Internacional de Cinema de SP: 10 filmes imperdíveis para ver nesta quarta-feira, 23

A 48ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo segue sua programação na quarta-feira, 23 de outubro, com exibições de filmes em diversas salas da cidade.

Com mais de 400 títulos de 82 países, o evento propõe engajar tanto o público quanto profissionais do setor, destacando obras premiadas nos maiores festivais do mundo.

Diariamente, a EXAME seleciona 10 filmes para assistir na Mostra de São Paulo. Abaixo está a programação completa do dia, incluindo título, horário e local. Maiores informações sobre as produções podem ser encontradas no site oficial do evento.

10 filmes para assistir nesta terça-feira, 23, na Mostra de Cinema de SP

Marco, A Verdade Inventada

País de origem: Espanha

Horário da sessão: 13:30, Espaço Augusta Sala 2

Sinopse: Baseado em fatos reais, o filme narra a história de Enric Marco, que conseguiu enganar a opinião pública por anos ao fingir ter sido prisioneiro em um campo de concentração nazista. A farsa é desmascarada por um historiador, trazendo consequências devastadoras para Marco e sua família. Exibido nos festivais de Veneza e San Sebastián.

Lua

País de origem: Áustria

Horário da sessão: 14:15, Cinesystem Frei Caneca 4

Sinopse: Sarah, ex-atleta de MMA, vai ao Oriente Médio treinar três irmãs de uma família rica, mas logo percebe que elas estão isoladas e sob vigilância constante. O que parecia ser um sonho se transforma em um enigma perigoso. Vencedor do prêmio especial do júri no Festival de Locarno.

Oeste Outra Vez

País de origem: Brasil

Horário da sessão: 15:10, Reserva Cultural - Sala 1

Sinopse: No sertão de Goiás, homens incapazes de lidar com suas vulnerabilidades enfrentam conflitos intensos. Abandonados pelas mulheres que amam, eles se voltam uns contra os outros em atos de violência e desespero.

Malu

País de origem: Brasil

Horário da sessão: 15:15, Cinesystem Frei Caneca 2

Sinopse: Malu é uma mulher de meia-idade em crise existencial, enfrentando as tensões de uma relação conturbada com sua mãe conservadora e sua filha. Um retrato de uma mulher em busca de si mesma. Exibido no Festival de Sundance.

Antídoto

País de origem: Reino Unido

Horário da sessão: 15:30, Espaço Augusta Sala 2

Sinopse: O documentário acompanha aqueles que desafiam Vladimir Putin e arriscam suas vidas para expor o regime autocrático. Inclui um informante do programa de envenenamento russo, um ativista que sobreviveu a dois atentados e um jornalista em exílio. Vencedor do prêmio de melhor edição de documentário no Festival de Tribeca.

Maria Callas

País de origem: Itália, Alemanha, EUA

Horário da sessão: 17:10, Cinesystem Frei Caneca 1

Sinopse: A vida tumultuada de Maria Callas (1923-1977), a maior cantora de ópera do mundo, é revivida por Angelina Jolie, centrando-se em seus últimos dias na Paris dos anos 1970. Exibido nos festivais de Veneza, Nova York e Londres.

Misericórdia

País de origem: França, Espanha, Portugal

Horário da sessão: 17:30, Espaço Augusta Sala 2

Sinopse: Jérémie retorna ao vilarejo natal para o funeral de seu antigo patrão. Ao se aproximar da viúva Martine, desencadeia conflitos com o filho dela e um desaparecimento misterioso. Exibido no Festival de Cannes.

Bangarang

País de origem: Itália

Horário da sessão: 21:10, Espaço Augusta Anexo 4

Sinopse: O documentário explora a infância caótica e barulhenta em Taranto, uma cidade industrial no sul da Itália, marcada por um desastre ambiental e sanitário. Vencedor do prêmio especial do júri na seção Panorama Itália do Festival de Roma.

A Vilã das Nove

País de origem: Brasil

Horário da sessão: 21:30, Cinemateca Espaço Petrobrás

Sinopse: Roberta descobre que uma novela de sucesso é baseada em sua vida e a retrata como vilã. Desesperada, ela se aproxima da atriz que a interpreta para entender como seus segredos estão sendo revelados.

Piano de Família

País de origem: EUA

Horário da sessão: 21:30, Cinesystem Frei Caneca 1

Sinopse: Dois irmãos lutam pelo controle de um antigo piano de família, que representa o legado da casa. Adaptado da obra homônima de August Wilson, vencedora do prêmio Pulitzer. Exibido nos festivais de Toronto e Londres.

Veja a programação completa da Mostra de São Paulo nesta terça-feira, 23

O Grande Natal dos Animais

Data: 23/10/2024 Horário: 11:00 Local: Cinemateca Espaço Petrobrás

Sleep #2

Data: 23/10/2024 Horário: 13:00 Local: Cinesystem Frei Caneca 4

Fenômenos Naturais

Data: 23/10/2024 Horário: 13:00 Local: Cinesystem Frei Caneca 6

Rumo a uma Terra Desconhecida

Data: 23/10/2024 Horário: 13:00 Local: Cinesystem Frei Caneca 1

A Vila Perto do Paraíso

Data: 23/10/2024 Horário: 13:00 Local: Cinesystem Frei Caneca 3

Entre Piadas e Cigarros

Data: 23/10/2024 Horário: 13:00 Local: Reserva Cultural - Sala 1

Observadora

Data: 23/10/2024 Horário: 13:30 Local: Reserva Cultural - Sala 2

Tempo de Ser Forte

Data: 23/10/2024 Horário: 13:30 Local: Espaço Augusta Anexo 4

Boong

Data: 23/10/2024 Horário: 13:30 Local: Cinesystem Frei Caneca 2

Michel Gondry – Faça Você Mesmo!

Data: 23/10/2024 Horário: 13:45 Local: Cinesystem Frei Caneca 5

Desfazendo o Tempo

Data: 23/10/2024 Horário: 14:00 Local: Cinemateca Sala Grande Otelo

Sozinhos na Noite

Data: 23/10/2024 Horário: 14:00 Local: Instituto Moreira Salles - Paulista

Quando a Folha da Nogueira Ficar Amarela

Data: 23/10/2024 Horário: 14:00 Local: Kinoplex Itaim Sala 1

Você me Queima

Data: 23/10/2024 Horário: 14:00 Local: Espaço Augusta Sala 1

Delírio

Data: 23/10/2024 Horário: 14:00 Local: Circuito Spcine Olido

Angelo na Floresta Misteriosa

Data: 23/10/2024 Horário: 14:00 Local: Cinemateca Espaço Petrobrás

Mãe Mara

Data: 23/10/2024 Horário: 14:30 Local: Cinesystem Frei Caneca 6

La Pampa

Data: 23/10/2024 Horário: 15:00 Local: Circuito Spcine Paulo Emilio - CCSP

Dilli Dark

Data: 23/10/2024 Horário: 15:00 Local: Circuito Spcine Lima Barreto - CCSP

2035

Data: 23/10/2024 Horário: 15:00 Local: Cine Satyros Bijou

A Vida É uma Cadela

Data: 23/10/2024 Horário: 15:00 Local: Cinemateca - Sala Oscarito

Eu Sou Nevenka

Data: 23/10/2024 Horário: 15:00 Local: Cinesystem Frei Caneca 1

A Canção da Estrada

Data: 23/10/2024 Horário: 15:00 Local: Cinesesc

Conduzindo Seus Pássaros

Data: 23/10/2024 Horário: 15:15 Local: Cinesystem Frei Caneca 5

Cultivando a Revolução

Data: 23/10/2024 Horário: 15:20 Local: Espaço Augusta Sala 1

Agarra-me Forte

Data: 23/10/2024 Horário: 15:30 Local: Espaço Augusta Anexo 4

Ao Contrário

Data: 23/10/2024 Horário: 15:30 Local: Cinesystem Frei Caneca 3

O Novo Amanhecer Desaparece

Data: 23/10/2024 Horário: 15:45 Local: Reserva Cultural - Sala 2

As Pessoas do Lado

Data: 23/10/2024 Horário: 15:50 Local: Cinemateca Sala Grande Otelo

Abril

Data: 23/10/2024 Horário: 15:50 Local: Cinemateca Espaço Petrobrás

Fiscal da Felicidade

Data: 23/10/2024 Horário: 16:00 Local: Cinesystem Frei Caneca 4

Naangal

Data: 23/10/2024 Horário: 16:00 Local: Circuito Spcine Olido

Maydegol

Data: 23/10/2024 Horário: 16:00 Local: Instituto Moreira Salles - Paulista

É Apenas um Adeus

Data: 23/10/2024 Horário: 16:10 Local: Kinoplex Itaim Sala 1

O Mar ao Longe

Data: 23/10/2024 Horário: 16:20 Local: Cinesystem Frei Caneca 6

Demba

Data: 23/10/2024 Horário: 16:40 Local: Cinemateca - Sala Oscarito

Uma Luz Negra

Data: 23/10/2024 Horário: 16:45 Local: Cinesystem Frei Caneca 5

Matriosca

Data: 23/10/2024 Horário: 17:00 Local: Espaço Augusta Anexo 4

sr

Data: 23/10/2024 Horário: 17:00 Local: Circuito Spcine Paulo Emilio - CCSP

Permanência em Lugar Nenhum

Data: 23/10/2024 Horário: 17:00 Local: Circuito Spcine Lima Barreto - CCSP

Inverno sem Fim

Data: 23/10/2024 Horário: 17:00 Local: Cine Satyros Bijou

A Redação

Data: 23/10/2024 Horário: 17:10 Local: Cinesystem Frei Caneca 2

Israel Palestina na TV Sueca 1958-1989

Data: 23/10/2024 Horário: 17:10 Local: Reserva Cultural - Sala 1

O Conto das Três Jóias Perdidas

Data: 23/10/2024 Horário: 17:20 Local: Espaço Augusta Sala 1

Acima da Poeira

Data: 23/10/2024 Horário: 17:30 Local: Cinemateca Sala Grande Otelo

Pavements

Data: 23/10/2024 Horário: 17:40 Local: Cinesesc

Bicho Monstro

Data: 23/10/2024 Horário: 17:45 Local: Instituto Moreira Salles - Paulista

A Arte do Caos

Data: 23/10/2024 Horário: 17:45 Local: Kinoplex Itaim Sala 1

Não Nos Moverão

Data: 23/10/2024 Horário: 17:45 Local: Cinesystem Frei Caneca 3

Samia

Data: 23/10/2024 Horário: 17:45 Local: Cinesystem Frei Caneca 4

Riviera

Data: 23/10/2024 Horário: 18:15 Local: Cinesystem Frei Caneca 5

Gulmohar

Data: 23/10/2024 Horário: 18:15 Local: Reserva Cultural - Sala 2

Tentigo

Data: 23/10/2024 Horário: 18:30 Local: Cine Satyros Bijou

Guerra da Porcelana

Data: 23/10/2024 Horário: 18:30 Local: Cinesystem Frei Caneca 6

O Pardal na Chaminé

Data: 23/10/2024 Horário: 18:50 Local: Espaço Augusta Anexo 4

O Vidreiro

Data: 23/10/2024 Horário: 19:00 Local: Circuito Spcine Paulo Emilio - CCSP

O Elemento de Yasmeen

Data: 23/10/2024 Horário: 19:00 Local: Circuito Spcine Lima Barreto - CCSP

Paul e Paulette Tomam um Banho

Data: 23/10/2024 Horário: 19:00 Local: Cinesystem Morumbi Sala 8

As Antiguidades

Data: 23/10/2024 Horário: 19:30 Local: Instituto Moreira Salles - Paulista

Câncer com Ascendente em Virgem

Data: 23/10/2024 Horário: 19:30 Local: Cinemateca Espaço Petrobrás

Julie Permanece em Silêncio

Data: 23/10/2024 Horário: 19:30 Local: Cinesystem Frei Caneca 1

A Mulher que Chora

Data: 23/10/2024 Horário: 19:30 Local: Cineclube Cortina

Sabores do Iraque

Data: 23/10/2024 Horário: 19:30 Local: Espaço Augusta Sala 2

Marcello Mio

Data: 23/10/2024 Horário: 19:30 Local: Espaço Augusta Sala 1

Roubado

Data: 23/10/2024 Horário: 19:30 Local: Cinesystem Frei Caneca 2

Corações Jovens

Data: 23/10/2024 Horário: 19:40 Local: Cinesystem Frei Caneca 4

2073

Data: 23/10/2024 Horário: 19:40 Local: Cinesystem Frei Caneca 3

O Maior Bocejo da História

Data: 23/10/2024 Horário: 19:50 Local: Cinemateca Sala Grande Otelo

Núpcias na Galiléia

Data: 23/10/2024 Horário: 19:50 Local: Cinesystem Frei Caneca 5

Um Barco no Jardim

Data: 23/10/2024 Horário: 20:00 Local: Kinoplex Itaim Sala 1

Auto de Vitória

Data: 23/10/2024 Horário: 20:00 Local: Cinemateca - Sala Oscarito

Sem Pagar Aluguel

Data: 23/10/2024 Horário: 20:10 Local: Cinesystem Frei Caneca 6

A Última Banda de Rock

Data: 23/10/2024 Horário: 20:20 Local: Cinesesc

Vivendo de Mentiras

Data: 23/10/2024 Horário: 20:30 Local: Cine Satyros Bijou

Sob o Céu Cinzento

Data: 23/10/2024 Horário: 20:45 Local: Cinemateca - Sala Oscarito

Para Lota

Data: 23/10/2024 Horário: 20:50 Local: Reserva Cultural - Sala 2

O Senhor dos Mortos

Data: 23/10/2024 Horário: 20:50 Local: Reserva Cultural - Sala 1

O Cheiro do Leite Queimado

Data: 23/10/2024 Horário: 21:00 Local: Cineclube Cortina

Russos na Guerra

Data: 23/10/2024 Horário: 21:15 Local: Cinesystem Morumbi Sala 8

Pedro Páramo

Data: 23/10/2024 Horário: 21:15 Local: Cinesystem Frei Caneca 2

Sob o Vulcão

Data: 23/10/2024 Horário: 21:30 Local: Cinesystem Frei Caneca 3

Os Maus Patriotas

Data: 23/10/2024 Horário: 21:30 Local: Espaço Augusta Sala 2

Persistente

Data: 23/10/2024 Horário: 21:30 Local: Cinesystem Frei Caneca 4

Os Apartamentos

Data: 23/10/2024 Horário: 21:40 Local: Cinemateca Sala Grande Otelo

Entrelaços

Data: 23/10/2024 Horário: 21:45 Local: Espaço Augusta Sala 1

Hammarskjöld: Luta pela Paz

Data: 23/10/2024 Horário: 22:00 Local: Cinesystem Frei Caneca 5

Filhos

Data: 23/10/2024 Horário: 22:00 Local: Cinesystem Frei Caneca 6

Veja a programação completa da 48ª Mostra de São Paulo

A programação completa está disponível no site oficial do evento.