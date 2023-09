Morrisey adia shows no Brasil após diagnóstico de Dengue

O cantor britânico Morrisey terá que adiar shows no Brasil devido a um diagnóstico de Dengue. A informação foi confirmada pelo site oficial do músico nesta terça-feira, 12. O ex-The Smiths está em turnê de comemoração dos seus 40 anos de carreira.

De acordo com o comunicado, Morrisey contraiu o vírus durante sua apresentação no México, ocorrido no último dia 10. O cantor adiou suas apresentações em São Paulo, no dia 27 de setembro, e Brasília, no dia 30.

Além do Brasil, ele cancelou também no Peru (14 de setembro), Colômbia (17 de setembro), Chile (21 de setembro) e Argentina (23 de setembro).

A última vez que Morrisey esteve no Brasil foi no ano de 2018. Na ocasião, ele estava apresentando seu novo álbum Low In High School, lançado em novembro de 2017.

As novas datas para os shows na América do Sul ainda não foram divulgadas. Os fãs aguardam atualizações sobre a nova programação e informações sobre a devolução ou substituição de ingressos.

Veja comunicado:

"A chegada de Morrissey à Cidade do México resultou em uma infecção por dengue. O vírus levará de duas a três semanas para desaparecer", diz o comunicado. A equipe do músico também informou que "Morrissey não cancelou nenhum show, mas a infecção torna as duas próximas semanas impossíveis". A agenda deve ser retomada na Flórida, com os shows na América do Sul remarcados para o final da turnê.