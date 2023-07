Morre Paul Reubens, o Pee-wee Herman, aos 70 anos

O ator Paul Rubens, conhecido por interpretar o personagem Pee-wee Herman, morreu nesta segunda-feira, 31, aos 70 anos. A notícia da morte foi confirmada pelo Instagram do artista.

"Por favor, aceitem minhas desculpas por não falar em público sobre o que enfrentei nos últimos seis anos. Eu sempre senti uma quantidade enorme de amor e respeito vinda dos meus fãs, amigos e apoiadores. Eu os amei muito e me diverti muito fazendo arte para vocês.", disse o comunicado.

Quem é Paul Rubens?

Natural de Nova York, Paul se interessou pelo entretenimento assistindo a espetáculos de circo e reprises de "I Love Lucy! na televisão. Sua carreira começou em clubes de comédia nos anos 1970 e se juntou à famosa trupe de improviso The Groundlings, algo que alavancou sua carreira.

O Pee-Wee Herman surgiu inicialmente como uma atração mais adulta, porém atraiu grande público jovem. O personagem deu origem a um espetáculo de teatro que viajou pelos Estados Unidos de 1981 a 1984. O sucesso levou a um contrato com a Warner Bros., que resultou no filme "As Grandes Aventuras de Pee-Wee (1985), dirigido por Tim Burton.

Devido ao sucesso do filme, foi criada uma série chamada Pee-Wee's Playhouse, transmitida de 1986 a 1991. A produção demonstrou muito potencial do personagem, chegando a ganhar 15 Emmys pelo caminho.