Morre Pamela Salem, Miss Moneypenny de '007', aos 80 anos

Morreu nesta sexta-feira, 23, aos 80 anos, Pamela Salem, Miss Moneypenny do filme '007 Nunca diga nunca mais (1983)'. A informação foi confirmada pela Big Finish Productions, produtora para qual a atriz prestou inúmeros serviços de áudio e dublagem.

"Sempre que havia uma gravação da Big Finish para ela, ela voava de Miami por conta própria, sem barulho ou alarde, e aparecia no estúdio armada com o sorriso mais caloroso, os maiores abraços e muitas vezes presentes”, disse o produtor David Richardson em um comunicado divulgado pela revista Hollywood Reporter.

Quem foi Pamela Salem?

Pamela Salem, natural de Londres na Inglaterra, ficou conhecida por ter interpretado personagens em várias séries de televisão britânicas. Em "Doctor Who", um de seus principais trabalhos, desempenhou os papeis de 'Lisha Toos' no episódio “The Robots of Death” de 1977 e da professora Rachel Jensen em “Remembrance of the Daleks” de 1988.

Salem fez sua estreia no cinema ao lado de Sean Connery em The Great Train Robbery (1978). Na ocasião, ela disse que se recomendou aos produtores de 007 para o papel icônico de Moneypenny, a secretária de M, chefe do Serviço Secreto Britânico de Inteligência MI6.

A atriz participou de outras séries populares, como "EastEnders", "Blake's 7", "The Onedin Line" e "Emmerdale". No cinema, teve papéis notáveis, incluindo em filmes como "O Mundo Perdido" (1992) e "Os 3 Mosqueteiros" (1973).

Sua carreira abrangente inclui uma variedade de gêneros e mídias, tornando Pamela Salem uma figura respeitada no mundo do entretenimento britânico.