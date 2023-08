Morre Mc Marcinho aos 45 anos

O cantor Mc Marcinho, de 45 anos e famoso pelo hit "Glamurosa", morreu hoje, 26. A informação foi confirmada pelo Hospital Copa D'Or.

Em julho, o cantor foi internado e intubado às pressas no hospital Copa D'or, na Zona Sul do Rio de Janeiro, após sofrer uma parada cardíaca.

Desde então, o cantor passou por diferentes procedimentos, desde o uso de um coração artificial e da Ecmo, um aparelho que funciona como um pulmão artificial fora do corpo.

Em março deste ano, o artista passou por uma cirurgia para troca do marca-passo no coração, que ficou marcada pelos depoimentos de Marcinho sobre seu peso — na época, o cantor perdeu 14kg.

Histórico de problemas de saúde

Mc Marcinho sofria de problemas cardíacos há alguns anos e já havia passado por uma série de situações graves. De acidente de carro — que o deixou por meses em uma cadeira de rodas — a assalto à mão armada, ocasião na qual levou alguns tiros, o cantor já teve infecções no estômago, ficou em coma e passou por outras cirurgias no coração por doenças genéticas.

Em março, precisou substituir um marca-passo, aparelho que controla as batidas do coração, porque estava com dificuldades para andar, e precisou da ajuda de amigos e famosos para que seu plano de saúde autorizasse sua internação.