Morre a atriz Lolita Rodrigues aos 94 anos

Considerada a pioneira da TV, Lolita Rodrigues morreu na madrugada deste domingo, 5, em João Pessoa, na Paraíba.

A atriz e apresentadora de 94 anos estava internada e não resistiu a uma pneumonia. A morte foi confirmada pela filha, Sílvia Rodrigues Leite.

Dama da TV

Nascida em Santos, em São Paulo, Lolita conta com uma longa trajetória de trabalhos na televisão. A artista esteve presente na inauguração da TV Tupi, começo do sistema televisivo no Brasil, em setembro de 1950. Na época, interpretou o Hino da Televisão Brasileira.

Em 1956, assinou contrato para ser apresentadora de um dos programas mais longos da TV, o "Almoço com as estrelas". Sete anos depois, Lolita fez história outra vez e foi parte do primeiro elenco de uma novela diária da história da tevê, a 2-5499 Ocupado. Na produção, ela contracenava com Glória Menezes e Tarcísio Meira.

Lolita Rodrigues também trabalhou para outras emissoras como Excelsior, Manchete, Record, Globo e SBT. Ela atuou em mais de 30 novelas e participou de vários programas de televisão.

Em 2010, a atriz anunciou sua aposentadoria do mundo da dramaturgia. Mais tarde, se mudou para João Pessoa para morar com a filha. Antes de se afastar oficialmente da televisão, ela atuou em Zorra Total e nas novelas Pé na Jaca e Viver a Vida.