Morre Kevin Conroy, clássica voz do Batman nos desenhos, aos 66 anos

A mais clássica voz do Cavaleiro das Trevas se despede das telas. Kevin Conroy, dublador do Batman na série animada da Warner Bros. morreu nesta quinta-feira, 10, aos 66 anos. Ele lutava contra um câncer há alguns meses.

A informação foi confirmada hoje, 11, por Diane Pershing, também dubladora do desenho pela personagem Hera Venenosa, em sua página no Facebook.

"Notícia muito triste: nossa amada voz do Batman, Kevin Conroy, morreu ontem. Ele estava doente há um tempo, mas realmente dedicou muito tempo às convenções, para a alegria de todos os seus fãs. Ele fará muita falta não apenas para elenco da série, mas para sua legião de fãs em todo o mundo. Abaixo, estão fotos de Kevin com Loren Lester, que interpreta Robin, outro comigo e Tara Strong, que dublou episódios mais recentes dos desenhos animados do Batman. E então, finalmente, uma de Kevin e eu na frente do grande público que costumávamos receber quando fazíamos nossos painéis. Descanse em paz, amigo", escreveu.

O dublador do Coringa na mesma série animada, Mark Hamill, também se prenunciou em comunicado.

"Kevin era perfeito. Ele era minha pessoa favorita no mundo, e eu o amava como um irmão. Ele realmente se importava com as pessoas ao seu redor. Sempre que nos víamos ou conversávamos, me espírito saia elevado", disse Hamill.

O co-criador da série animada do Batman, Paul Dini, e a conta oficial do Batman e da Warner Bros, no Twitter, da DC Comics, também prestaram homenagens ao dublador.

Warner Bros. is saddened by the loss of our dear friend Kevin Conroy. His iconic performance of Batman will forever stand among the greatest portrayals of the Dark Knight. We send our warmest thoughts to his loved ones and join fans around the world in honoring his legacy. pic.twitter.com/Xz2ZRVh4tZ — Warner Bros. TV (@warnerbrostv) November 11, 2022

Kevin Conroy: um Batman eterno, único e memorável

A série animada do Batman foi ao ar entre 1992 e 1995, dublada por Conroy em um tom grave bastante característico do personagem. Foi ele o primeiro a trazer uma voz diferente para o super-herói e para o homem por trás da máscara, mudando as entonações — tendência seguida por Christian Bale, Ben Affleck e Robert Pattinson nos filmes live-action do Batman.

Além do desenho da Warner, Conroy também seguiu com Bruce Wayne em "Batman: Arkham" e nos jogos do "Injustice". Ao todo, foram cerca de 30 anos dando vida ao Cavaleiro das Trevas, dividindo trabalhos em mais de 60 produções.

Assumidamente homossexual, em 2022, ele chegou a comentar sobre sua experiência como dublador em Hollywood no quadrinho "DC Pride 2022". Na história, Conroy faz um paralelo entre o personagem e ele mesmo, em uma "vida dupla". Por sua orientação sexual, o dublador foi rejeitado em vários projetos quando, então, deu a voz a um dos mais conhecidos super-heróis do mundo.

Ele deixa o marido, Vaughn C. Williams, e os irmãos Trisha e Tom Conroy.

