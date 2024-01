Morre James Kottak, baterista do Scorpions, aos 61 anos

Nesta terça-feira, 9, morreu o baterista do Scorpions James Kottak, que fez parte da banda por 20 anos, entre 1996 e 2016. A notícia foi confirmada pela filha do músico ao portal TMZ. Ele morreu em Louisville, nos Estados Unidos, aos 61 anos. A causa da morte não foi confirmada.

O Scorpions, grupo conhecido por várias formações, teve Kottak como um dos únicos membros fixos. Em 2016, no entanto, ele foi demitido do cargo por problemas de comportamento e alcoolismo, o qual comentava abertamente em entrevistas e redes sociais que travava uma luta para se desfazer do vício.

Ele deixa Anthena Lee, a esposa, e três filhos: Tobi, Miles e Matthew.

Quem foi James Kottak?

O baterista teve passagem por várias outras bandas antes de integrar o Scorpions. Em 1980, gravou os dois primeiros discos do grupo Kingdom Come. Mias tarde, fez uma breve passagem pelo Warrant e, em 1996, tornou-se membro oficial do Scorpions.