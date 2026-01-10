Morre Isabel Veloso, influenciadora que compartilhava sua luta contra o câncer aos 19 anos

A influenciadora digital Isabel Veloso morreu neste sábado, 10, aos 19 anos, após uma batalha contra um linfoma de Hodgkin, tipo de câncer que se desenvolve no sistema linfático.

A informação foi confirmada pelo marido de Isabel, Lucas Borbas, em uma publicação nas redes sociais.

Isabel se tornou conhecida ao documentar sua rotina de tratamento, altos e baixos, internações e momentos de esperança, e conquistou o apoio de uma base de milhares de seguidores.

Trajetória da doença e envolvimento dos seguidores

O câncer de Isabel Veloso foi diagnosticado em outubro de 2021, quando ela tinha 15 anos, após tumores no pescoço e tórax que dificultavam a respiração.

Inicialmente tratada com quimioterapia, ela chegou a ficar em remissão em 2023, mas a doença acabou retornando em 2024 com progressão agressiva.

Nos últimos meses antes de sua morte pelo linfoma de Hodgkin, ela enfrentou complicações sérias que resultaram em internações, incluindo uma parada respiratória em novembro de 2025 que exigiu intubação e cuidados intensivos, de acordo com relatos da família.

Vida pessoal e maternidade

Apesar do quadro de saúde delicado em decorrência do câncer, Isabel decidiu ser mãe aos 18 anos. Ela deu à luz seu filho, Arthur, em dezembro de 2024, por meio de parto prematuro, consequência dos desafios impostos pelo tratamento do câncer.

O bebê passou algumas semanas na UTI, mas teve alta antes da piora do quadro de Isabel.

Casada com Lucas Borbas desde abril de 2024, a jovem frequentemente expressou nas redes o amor pelo marido e pelo filho, transformando sua história pessoal em um desdobramento inspirador para muitos que a acompanhavam.

Homenagem e repercussão nas redes sociais

No anúncio do falecimento, Lucas escreveu em sua conta que a jovem “foi luz nos dias mais escuros, foi coragem quando tudo dizia para desistir, foi amor quando a vida parecia injusta”.

A postagem emocionou seguidores, que demonstraram apoio à família e compartilharam mensagens de solidariedade.

A morte precoce de Isabel Veloso provocou uma comoção nacional nas redes sociais, com fãs e influenciadores destacando sua coragem e a forma como usou sua plataforma para sensibilizar o público sobre a realidade de pacientes com câncer.