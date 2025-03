Morre Émilie Dequenne, estrela de 'Rosetta', aos 43 anos por câncer raro

Morreu no último domingo, 16, Émilie Dequenne, vencedora do prêmio de Melhor Atriz no Festival de Cannes por "Rosetta", em 1999. Ela enfrentava um raro tipo de câncer que atinge a glândula adrenal, chamado carcinoma adrenocortical, que descobriu em 2023. A informação foi confirmada pela família e pelo agente da atriz à AFP.

Dequenne despontou no cenário cinematográfico mundial com "Rosetta" aos 17 anos, sob direção dos irmãos Luc e Jean-Pierre Dardenne. O longa levou a Palma de Ouro e o papel a consagrou como uma das grandes revelações do cinema francófono.

Ela deixa uma filha de 23 anos, Milla, nascida na Bélgica.

Estrela de Cannes

Ao longo da trajetória na indústria, Dequenne acumulou papéis de destaque em filmes franceses e belgas. Em 2012, brilhou no drama "Perder a Razão", de Joachim Lafosse, que garantiu a ela o prêmio de melhor atriz na seção "Un Certain Regard" do Festival de Cannes.

No ano passado, durante o tratamento do câncer agressivo, Dequenne fez sua última aparição pública no festival. Participou das comemorações dos 25 anos de "Rosetta" ao lado dos irmãos Dardenne e promoveu o thriller "Sobreviver", seu último trabalho nas telonas. O filme foi rodado em inglês.