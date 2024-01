Morre Christian Oliver, ator de 'Speed Racer' e 'Indiana Jones', em acidente de avião

Christian Oliver, de 51 anos, faleceu em um acidente aéreo no Caribe na última quinta-feira, 4. No momento do acidente, o ator estava acompanhado de suas duas filhas, Madita e Annik, de 10 e 12 anos, além do piloto, Robert Sachs. Ninguém sobreviveu à queda da aeronave.

Oliver estava na região caribenha, onde havia passado as festas de final de ano com suas filhas. Durante a tarde de ontem, o ator e as crianças embarcaram em um pequeno avião monomotor na ilha de Bequia, em São Vicente e Granadinas, com destino a Santa Lúcia.

Pouco após a decolagem, o avião começou a perder altitude e caiu no mar próximo. Equipes de resgate foram acionadas, mas os corpos foram encontrados sem vida.

Quem era Christian Oliver?

Além de ter atuado em filmes notáveis como "Speed Racer", Christian Oliver também esteve em produções conhecidas como "O Segredo de Berlim" e "Operação Valquíria". Seu trabalho mais recente foi no filme "Indiana Jones e a Relíquia do Destino".