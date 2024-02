Morre Carl Weathers, de 'Rocky' e 'The Mandalorian', aos 76 anos

Na última quinta-feira, 1º, o ator Carl Weathers, que ficou reconhecido pelo papel no filme "Rocky" (1976) e na série "The Mandalorian", morreu aos 76 anos. A notícia foi confirmada pela família do ator nesta sexta-feira, 2. A causa da morte não foi divulgada.

Em publicação nas redes sociais, a família diz que ele morreu pacificamente. "Carl era um humano excepcional que viveu uma vida extraordinária. Através de suas contribuições para o cinema, para a televisão, às artes e aos esportes, ele deixa uma marca inegável e é reconhecido no mundo todo e através de gerações. Ele foi um irmão, pai, avô, parceiro e amigo amado."

Quem foi Carl Weathers?

Weathers nasceu na Louisiana (EUA), em 1948. Na infância e adolescência, foi um exímio jogador de futebol americano, mas desistiu da carreira no esporte para se investir no currículo como ator. Seu primeiro papel em Hollywood veio em 1973, quando participou das séries "Kung Fu" e "O Homem de Seis Milhões de Dólares". Três anos mais tarde foi chamado para o que se tornou o maior papel de sua carreira, no filme "Rocky, um lutador" (1976), como intérprete do boxeador campeão Apollo Creed.

Em frente às câmeras, teve trabalhos em mais de 70 filmes e séries de TV — incluindo a mais recente "The Mandalorian", do universo de Star Wars, na qual interpretou Greef Karga, importante aliado de Din Djarin (Pedro Pascal).